Turista gotovo nema, iznajmljivači, hotelijeri i ugostitelji hvataju se za glavu

Nekad popularni otok gotovo je prazan
Sukob s Iranom i rastuće napetosti na Bliskom istoku već mjesecima izazivaju probleme diljem svijeta. Posljedice su vidljive kroz više cijene goriva, poremećaje u zračnom prometu, veće troškove prijevoza i rastuću nesigurnost među ljudima.
Turizam je također ozbiljno pogođen, a mnoge zemlje i turistički djelatnici bore se s otkazivanjima putovanja i manjim brojem gostiju. Među najpogođenijima je Cipar, nekoć jedno od najpopularnijih europskih turističkih odredišta, gdje su hoteli, restorani i plaže ove godine znatno prazniji nego inače.
Turista gotovo nema, hotelijeri i ugostitelji zabrinuti
Hotelske rezervacije pale su za gotovo 40 posto samo u ožujku, a sličan trend nastavio se i u travnju. Prema procjenama tvrtke Hermes Airports, ukupan broj ljetnih gostiju mogao bi pasti za oko 10 posto, odnosno za gotovo pola milijuna turista manje. Glavni razlog je rastući osjećaj nesigurnosti koji traje već mjesecima, piše Tourism Review.
Ljetna turistička sezona na Cipru posebno je osjetljiva zbog blizine Bliskog istoka. Iako je riječ o malom otoku, nalazi se manje od 300 kilometara od Izraela i Libanona. Europski turisti sve češće biraju destinacije koje smatraju udaljenijima od područja sukoba, a među njima se posebno ističe Španjolska.
Dodatnu zabrinutost izazvao je i napad dronom na britansku vojnu bazu Akrotiri na jugu otoka, što je dodatno utjecalo na percepciju sigurnosti među turistima.
Hoće li se situacija popraviti?
Neizvjesnost snažno utječe na gospodarske izglede Cipra i njegovu ljetnu turističku sezonu. Gotovo sedam posto ciparskog BDP-a dolazi izravno iz turizma, sektora ključnog za stabilnost otočnog gospodarstva.
Stručnjaci smatraju da bi se povjerenje turista moglo postupno vratiti ako se situacija smiri. Unatoč sunčanom vremenu i atraktivnoj obali, ponašanje turista uvelike ovisi o događajima izvan granica Cipra.
Kako se vrhunac ljetne sezone brzo približava, turistička odmarališta, zračne luke i turistički operateri pomno prate svaki znak smirivanja situacije. Čak i manji rast broja dolazaka mogao bi imati značajan utjecaj na ostatak sezone.
