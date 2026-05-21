Procurilo što je prethodilo Matešinoj ostavci? Stižu reakcije
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša podnio je u četvrtak ostavku na tu dužnost.
"Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama", poručio je, između ostalog u izvanrednom priopćenju.
Ranije se predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao s mjesta dopredsjednika Vijeća HOO-a zbog mlake reakcije na aferu s izvlačenjem 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, a odbacio je i optužbe o lobiranju protiv glavnog tajnika Krajača.
Previranja u savezu traju već neko vrijeme, krajem prošle godine na sjednici se nisu pojavili predstavnici loptačkih saveza.
13:36
Krajač: "Otišao je bez riječi, ostavio kuću bez gazde"
Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, dugogodišnja desna ruka Zlatka Mateše, poručio je za Telegram da je šokiran Matešinom ostavkom.
"Predsjednik je dao ostavku bez riječi, bez najave i bez konzultacija. Prije sat vremena smo se pozdravili na hodniku, nije ništa rekao. Ostavio je kuću bez gazde, bez pripreme", rekao je.
13:33
Bukić: Svi koji smo bili u Vijeću HOO-a, ne bismo uopće trebali biti kandidati za sljedeći saziv
Dvostruki olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, ali i član Vijeća HOO-a Perica Bukić spominjao se kao Matešin zamjenik.
Za tportal je komentirao tu mogućnost:
"Apsolutno ne prejudiciram ničiju odgovornost, za ništa. Niti imam takvih saznanja. Ali s obzirom na sve ovo što se događa u sportu, u zadnjih više od mjesec dana, mi svi koji smo bili u Vijeću HOO-a ne bismo trebali uopće biti kandidati za sljedeći saziv. Tako da apsolutno otpada bilo kakva opcija da bi ja bio kandidat za bilo kakvu funkciju".
13:29
Procurilo što je prethodilo Matešinoj ostavci?
Kako Dnevnik Nove TV doznaje svi loptački savezi poslali su e-mailove da izlaze iz Vijeća HOO-a.
Radi se od rukometnom, košarkaškom, odbojkaškom i vaterpolskom savezu koji su se odlučili povući, piše Dnevnik.hr.
Nakon toga, Zlatko Mateša objavio je da je podnio ostavku.
