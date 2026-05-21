"NE SMIJE BITI ZASTOJA"
HOO održao izvanrednu konferenciju nakon Matešine ostavke: "Pred nama je jako težak period, veliki su pritisci..."
Hrvatski olimpijski odbor održao je izvanrednu konferenciju za medije povodom ostavke dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Mateše.
"Predsjednik je dao ostavku bez riječi, bez najave i bez konzultacija. Prije sat vremena smo se pozdravili na hodniku, nije ništa rekao. Ostavio je kuću bez gazde, bez pripreme", rekao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač malo nakon što je Mateša obznanio svoju odluku.
Krajač je na samom početku konferencije potvrdio da se Mateša odlučio na ostavku i potom najavio proceduralne korake za izbor novog predsjednika.
"Ako se bira novi predsjednik, bira se i novi saziv Vijeća. Rok je minimalno 60 dana za to."
Nije ulazio u detalje ostavke, tvrdi da je sve rečeno u Matešinom priopćenju.
"Teško mi je, surađujemo 25 godina zajedno. Veliki su pritisci, još uvijek traju... Zadržat ću komentare za sebe, najvažnije mi je da se obave sve procedure i da sportaši dobiju sve po planu. Kao i da sportski djelatnici dobiju svoje plaće. Ove unutarnje stvari moramo riješiti sami, bez da bude zastoja u sportu."
Krajač je naglasio i da su izvidi u tijeku pa nije htio komentirati detalje koji se tiču tog dijela. Dakle, nije otkrio što ga se pitalo, ako ga se pitalo. Ali, naglasio je da u HOO-u nema nezadovoljstva.
"Samo da sportaši ne osjete teške trenutke"
"U slučaju da ima nezadovoljstva, morate to pitati one koji su nezadovoljni. To se na Vijeću moglo raspraviti. Moja je dužnost kao profesionalca obaviti proceduru do kraja pa kad se izabere predsjednik, izabrat će suradnike, tako i mene. Ili neće."
Odbio je odgovoriti hoće li prihvatiti ponudu da ostane na poziciji, ako mu bude ponuđena. Ali, objasnio je da se za predsjednika mogu kandidirati osobe iz svih sportskih saveza čiji su sportovi olimpijski.
"Da bi kandidati bio potvrđen, mora dobiti potvrdu svog saveza, ali i još deset drugih saveza. Nadam se da ćemo sve uspjeti obaviti tako da sportaši ne osjete teške trenutke unutar kuće i sporta. Pred nama je težak period i mnogo sportskih događaja."
