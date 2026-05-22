Nakon pravih ljetnih temperatura - promjena. Evo kad stižu pljuskovi...

I današnje jutro je u Hrvatskoj svanulo pretežno vedro i suho, ali na Jadranu uz umjerenu i jaku buru koja podno južnog Velebita ima i olujne udare pa HAK javlja o prometnim ograničenjima za pojedine skupine vozila.
Oglas
Temperatura je na kopnu uglavnom između 11 i 16°C, po kotlinama niža, a duž obale od 15 do 20°C, na širem području Makarske rivijere čak i do 23 stupnja zbog tople fenske bure.
Nastavak dana će biti suh i pretežno sunčan, samo u gorju postoji mala mogućnost za popodnevni pljusak. Vjetar povremeno umjeren sjeverni. Na Jadranu će i dalje puhati umjerena i jaka bura koja i dalje može ograničavati promet na inače burnim lokacijama, a na otvorenom moru jak sjeverozapadni vjetar.
Temperatura zraka će poslijepodne biti između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža, a temperatura mora od 17 do 19°C, u Puli je jučer prvi put zabilježeno i 20°C.
Za vikend suho i pretežno sunčano te još malo toplije. Puhat će povremeno umjeren vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura.
Unatoč tome očekujemo daljnji polagani rast temperature pa će i noću i danju biti sve toplije. Tako bi za vikend dnevna temperatura već skoro posvuda trebala biti iznad 25, a od nedjelje pa početkom sljedećeg tjedna i oko 30 Celzijevih stupnjeva.
Čini se da i novi tjedan počinje vrlo toplo, ali prema njegovoj sredini ponovno raste mogućnost za kakav proljetni pljusak.
Sa srijede na četvrtak bi, osim pljuskova, moglo doći i osvježenje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas