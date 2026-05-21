slučaj kristijan aleksić
Habijan objavio nalaz inspekcije sa suda u Šibeniku
Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je inspekciju Općinskog suda u Šibeniku. Danas je objavio nalaze.
Izrazivši još jednom sućut zbog tragičnog ubojstva u Drnišu, Habijan je objavio kako je nalaz o događaju gotov, te kako je utvrđeno da su dvije sutkinje neuredno obavljale svoju dužnost. Samim time, Habijan je najavio pokretanje stegovnog postupka protiv sutkinja.
"Sukladno zakonu, inicirat ću pred državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorim o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu, je pokrenuti sam stegovni postupak."
"Nakon toga, Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru. Dakle, to je onda adresa, odnosno institucija koja će donijeti odluku i kojoj možete, dakle, postaviti upit nakon što takvu odluku donese. To je kada govorimo o samom nalazu, o samom postupku, odnosno ono što slijedi", rekao je Habijan.
Kada govorimo o normativnom okviru, odnosno zakonodavnom okviru, imajući u vidu ovu tragičnu situaciju, a s obzirom da u sustavu i dalje postoje osobe koje su na izdržavanju kazne, a čiji izlazak možemo očekivati na slobodi, obzirom da im kazne ističu uskoro, koji su to mehanizmi i kako to prevenirati, Habijan je najavio formiranje radne skupine koja će biti zadužena za izmjene niza zakona, jedna od kojih je i uvođenje instituta doživotne zatvorske kazne.
Istaknuo je kako su u Republici Hrvatskoj, njegovim riječima, ako gledamo kazne koje su zapriječene - to je 40 godina, odnosno dugotrajni zatvor, pa mogu, ako postoje, istjecati kaznena djela i do 50 godina.
"To jest jedan dugi period, međutim, nemamo institut doživotnog zatvora. Unutar radne skupine, predložit ćemo uvođenje upravo tog instituta", kaže. Dodaje i da je bitno to da je "ova Vlada uvela u kazneni zakon sigurnosnu mjeru, odnosno zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne. Dakle, to je institut koji omogućava prilikom izricanja kazne, primjerice 15 ili 20 godina, da sutkinja ili sudac izrekne istodobno i zaštitni nadzor u razdoblju od 3+1 godine ili u slučaju kada je kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta 5+1 godine. Mi ćemo taj institut redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu", najavio je Habijan.
