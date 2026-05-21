stealth lovac
VIDEO / Rusija testirala novu verziju svog najopasnijeg vojnog zrakoplova
Ruska Ujedinjena zrakoplovna korporacija započela je letna testiranja dvosjedne verzije borbenog aviona Sukhoi Su-57, privremeno označene kao Su-57D.
Fotografije dvosjednog aviona tijekom prvog polijetanja pojavile su se na društvenim mrežama, a njihovu autentičnost potvrdio je i prvi zamjenik ruskog premijera Denis Manturov.
„Započela su letna testiranja prototipa dvosjednog lovca pete generacije Su-57”, rekao je Manturov u izjavi koju prenosi ruski medij Tass.
„Uz jedinstvene borbene karakteristike, avion koji su razvili naši konstruktori koristit će se i kao školski avion te kao platforma za taktičko upravljanje.”
Dodatno sjedalo u dvosjednom prototipu znatno povećava profil pilotske kabine u usporedbi s osnovnom verzijom aviona, piše Flight Global.
Manturovljevo spominjanje „taktičkog upravljanja” vjerojatno upućuje na to da bi Su-57D u budućnosti mogao imati ulogu upravljanja bespilotnim borbenim letjelicama ili takozvanim „suradničkim borbenim platformama”.
Rusija Su-57 predstavlja kao lovac pete generacije sa stealth karakteristikama, no njegove stvarne sposobnosti ostaju predmet rasprava. Također, nije proizveden u velikim količinama u usporedbi s usporedivim programima poput kineskog Chengdu J-20 ili američkog Lockheed Martin F-35.
Za razliku od dvaju motora Pratt & Whitney F119 koji pokreću američki F-22, vodeći stealth lovac američkog ratnog zrakoplovstva, Su-57 nema jednako napredne značajke smanjenja radarskog i toplinskog odraza. Njegove mlaznice nisu dovoljno skrivene unutar trupa aviona, što povećava toplinski potpis letjelice.
Su-57 također nema jasno definirane S-oblikovane usisnike zraka kakve imaju F-22 i F-35, a koji skrivaju rotirajuće lopatice turbina od radara i time znatno smanjuju uočljivost.
Tijekom rata u Ukrajini Su-57 imao je vrlo ograničen utjecaj. Nakon što Rusija nije ni pokušala ostvariti zračnu nadmoć nakon invazije u veljači 2022., oslanjala se uglavnom na balističke projektile i jeftine bespilotne dronove za jednokratne napade poput Geran-1 — kopije iranskog Shaheda 136 — za napade na vojne i civilne ciljeve.
Britanska vojna obavještajna služba 2023. godine navela je da se Su-57 koristi isključivo za napade s velike udaljenosti zbog očite zabrinutosti da bi mogao biti oboren ako se približi ukrajinskoj protuzračnoj obrani.
Avion nije uspio osigurati značajnije međunarodne narudžbe osim Alžira, za koji se smatra da je preuzeo dva primjerka verzije Su-57E iz narudžbe od ukupno 14 aviona.
Indija također navodno pokazuje interes za dvosjednu verziju Su-57, iako je još 2018. odustala od zajedničkog razvoja dvosjedne varijante kroz program FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Tada je New Delhi izražavao zabrinutost zbog karakteristika aviona, posebno njegova stealth profila.
Obnovljeni interes Indije vjerojatno proizlazi iz velike mogućnosti da Pakistan postane prvi izvozni korisnik kineskog AVIC/Shenyang J-35, drugog kineskog stealth lovca nakon J-20.
Istodobno će proći još mnogo godina prije nego što Indija uvede vlastiti stealth avion kroz program AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), projekt koji traje gotovo dva desetljeća, ali još nije proizveo ni prototip ni jasan plan za operativnu uporabu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare