Oglas

dvojica uhićena

U Dubrovniku maturanti napali policajce, u Zagrebu skandirali "ajmo ustaše"

author
N1 Info
|
22. svi. 2026. 13:02
policija maturanti.jpg
Grgo Jelavic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku uhićena su danas zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke.

Oglas

Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a kako neslužbeno doznaje novinar Dubrovačkog dnevnika Ahmet Kalajdžić, policijskom je službeniku pokazivao srednji prst kojim mu se uporno unosio u lice.

Također, jedan maturant je uhićen zbog bacanja bengalke na policijskog službenika koji se za to vrijeme vozio na službenom policijskom motoru.

Zanimljivo je kako je policajac zapravo u tom trenutku osiguravao sigurnost maturanata i maturalne povorke. Mladić se, kako doznaju, nalazi u prostorijama policije na kriminalističkom istraživanju.

Iz Policijske uprave ponavljaju jučerašnji apel maturantima za dostojnim obilježavanjem proslave kraja školske godine.

U Zagrebu je, pak, skupina maturanata u jednom trenutku povela skandiranje "Ajmo, ajmo, ustaše", javlja Index.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dubrovnik maturanti norijada policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ