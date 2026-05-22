Dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku uhićena su danas zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke.
Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a kako neslužbeno doznaje novinar Dubrovačkog dnevnika Ahmet Kalajdžić, policijskom je službeniku pokazivao srednji prst kojim mu se uporno unosio u lice.
Također, jedan maturant je uhićen zbog bacanja bengalke na policijskog službenika koji se za to vrijeme vozio na službenom policijskom motoru.
Zanimljivo je kako je policajac zapravo u tom trenutku osiguravao sigurnost maturanata i maturalne povorke. Mladić se, kako doznaju, nalazi u prostorijama policije na kriminalističkom istraživanju.
Iz Policijske uprave ponavljaju jučerašnji apel maturantima za dostojnim obilježavanjem proslave kraja školske godine.
U Zagrebu je, pak, skupina maturanata u jednom trenutku povela skandiranje "Ajmo, ajmo, ustaše", javlja Index.
