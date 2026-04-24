FOTO, VIDEO / Hegseth: Američka blokada iranskih luka postaje globalna. Ovo je naš poklon svijetu

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da kreće na „pravovremenu turneju” u Islamabad, Muscat i Moskvu „kako bi usko koordinirao s partnerima o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim zbivanjima”.

„Naši susjedi su naš prioritet”, napisao je Araghchi na platformi X.

Planirani posjet iranskog ministra vanjskih poslova glavnom gradu Pakistana dužnosnici su opisali kao ključan korak prema nastavku izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.