56. dan rata
FOTO, VIDEO / Hegseth: Američka blokada iranskih luka postaje globalna. Ovo je naš poklon svijetu
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu. Hezbolah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.
17:11
Iranski ministar vanjskih poslova potvrdio posjete Pakistanu, Omanu i Rusiji
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da kreće na „pravovremenu turneju” u Islamabad, Muscat i Moskvu „kako bi usko koordinirao s partnerima o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim zbivanjima”.
„Naši susjedi su naš prioritet”, napisao je Araghchi na platformi X.
Planirani posjet iranskog ministra vanjskih poslova glavnom gradu Pakistana dužnosnici su opisali kao ključan korak prema nastavku izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.
16:54
Izrael izdao naredbu za evakuaciju sela u južnom Libanonu tijekom primirja
Napadi se i dalje nastavljaju u južnom Libanonu, a glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga upozorio je stanovnike Deir Ammara da se danas evakuiraju.
U objavi na platformi X, Avichay Adraee poručio je ljudima na tom području da IDF „nema namjeru nauditi vam” te da Hezbollah „izvodi lansiranja iz vašeg grada”.
Dodao je da stanovnici moraju napustiti svoje domove i ostati najmanje 1.000 metara izvan sela.
Za kontekst: jučer je Donald Trump objavio da će primirje između Izraela i Hezbollaha biti produljeno za tri tjedna.
16:16
Libanon traži potporu EU-a za jačanje krhkog primirja
Libanonski predsjednik Joseph Aoun pojačao je diplomatske napore u Europi, tražeći potporu za stabilizaciju zemlje i učvršćivanje krhkog primirja.
Aoun je održao niz sastanaka na Cipru na marginama neformalnog okupljanja EU-a s čelnicima s Bliskog istoka i iz sjeverne Afrike, koje je organizirao ciparski premijer Nikos Christodoulides.
U razgovorima s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Aoun je iznio aktualne napore za ublažavanje krize u Libanonu i smanjenje patnje civila, pozvavši na prekid izraelskih napada na medicinske timove, djelatnike Crvenog križa, civilnu zaštitu, novinare i civile, javlja Al Jazeera.
Također je predstavio stajalište Libanona o razdoblju nakon primirja te zahvalio Francuskoj na kontinuiranoj pomoći, izrazivši nadu u daljnju potporu Pariza i EU-a, izvijestila je libanonska državna novinska agencija.
Macron je ponovno potvrdio potporu Libanonu, rekavši da će Francuska nastaviti diplomatske kontakte kako bi ojačala primirje i podržala pregovore.
Aoun se sastao i s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koju je informirao o razgovorima u Washingtonu te naglasio potrebu za pregovaračkim rješenjem „jer opcija rata ne vodi nikakvom ishodu“.
15:53
Iranska delegacija očekuje se na razgovorima s Pakistancima – ali ne i s Amerikancima
Iranska delegacija trebala bi u petak održati razgovore s pakistanskim posrednicima – ali ne i s predstavnicima SAD-a, prema američkom izvoru i iranskim državnim medijima, javlja CNN.
Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarati s pakistanskim izaslanstvom prije nego što otputuje u glavni grad Omana, Muscat, kao i u Moskvu u Rusiji, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Pakistanci očekuju da će sastanak u petak dovesti do drugog kruga pregovora između Sjedinjenih Država i Irana.
Ni Sjedinjene Države ni Iran zasad nisu javno komentirali.
15:29
Iranski ministar vanjskih poslova dolazi u Pakistan
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi trebao bi večeras doputovati u glavni grad Pakistana s malom delegacijom, što dužnosnici opisuju kao ključan korak prema obnovi izravnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem okončanja njihovog sukoba.
Viši vladini dužnosnici u Islamabadu potvrdili su taj razvoj događaja za Al Jazeeru, ubrzo nakon niza telefonskih razgovora između Araghchija i pakistanskih čelnika u petak, javlja Al Jazeera.
Za sada, iranska državna novinska agencija IRNA navodi da je Araghchijev posjet Pakistanu bilateralne prirode — kako bi razgovarao s pakistanskim dužnosnicima, a ne odmah o pregovorima sa SAD-om. Prema IRNA-i, Araghchi će nakon Islamabada putovati u Moskvu i Muscat.
Ipak, jedan pakistanski dužnosnik rekao je da sada postoji „velika vjerojatnost proboja” između SAD-a i Irana, nakon dana eskalirajućeg nadmudrivanja i rastućih napetosti u Hormuškom tjesnacu.
14:36
Američki general iznio detalje o zapljeni iranskog broda
Predsjednik Združenog stožera rekao je:
“Američko Središnje zapovjedništvo nastavlja održavati strogu blokadu svih luka. Provodimo blokadu bez iznimke nad svakim brodom, bez obzira na nacionalnost, koji plovi prema ili iz iranske luke ili teritorija. Pomno pratimo brodove od interesa koji se kreću prema Iranu, kao i one koji se udaljavaju od Irana, a nalazili su se izvan područja blokade kada je ona uvedena.”
Zatim je iznio detalje o američkoj zapljeni iranskog broda Touska. Brod dug 965 stopa (oko 294 metra) presretnut je i zauzet 19. travnja.
Operacija je započela u 4 sata ujutro po istočnoameričkom vremenu, kada se američki razarač približio brodu i uputio “više jasnih i nedvosmislenih upozorenja”;
Tijekom “šest sati” Touska je opetovano ignorirala američka upozorenja, rekao je Caine, nakon čega je američki brod proveo “pažljivo kalibrirane mjere eskalacije”;
To je uključivalo pet upozoravajućih hitaca, koji su također ignorirani, prije nego što je razarač “onesposobio motor broda Touska” ispalivši devet inertnih projektila;
U 16 sati po EST-u, Američko središnje zapovjedništvo naredilo je zapljenu broda, nakon čega su marinci ukrcani na brod i preuzeli kontrolu nad njim;
Caine je rekao da je posada broda “sigurna i trenutačno pod američkim nadzorom”.
General Caine također je objasnio kako su američke snage izvršile ukrcaj i pretragu još dvaju brodova.
14:35
Iran je dosad napao pet brodova u Hormuškom tjesnacu, kaže američki general
Iran je tijekom rata dosad napao pet brodova u Hormuškom tjesnacu, izjavio je general Dan Caine.
To dolazi nakon što je ranije ovog tjedna Teheran zaplijenio dva plovila u tom plovnom putu i napao treće. Načelnik američke vojske rekao je:
“Do danas je Iran napao pet trgovačkih brodova, zaplijenio dva koja su pokušavala proći kroz tjesnac, uključujući i brodove kojima je sam Iran prethodno odobrio prolaz.”
General Caine optužio je Iran da “učestalo” pokušava “proširiti sukob” kroz agresiju prema susjedima i napade u tjesnacu.
14:28
Hegseth održao presicu
Američki ministar rata Pete Hegseth održao je konferenciju za medije i kazao, između ostaloga, sljedeće:
Operacija Epic Fury donijela je odlučujuće vojne rezultate u samo nekoliko tjedana.
Iran u konačnici neće imati nuklearno oružje.
Američka blokada iz dana u dan postaje snažnija, uz potporu američke vojske.
Svaki brod za koji SAD smatra da ispunjava kriterije – bilo da je riječ o iranskim brodovima koji plove prema iranskim lukama ili iz njih – vraćen je.
Do jutros su ukupno 34 plovila prisiljena na povratak.
Više od Hegsetha:
Iran zna da još uvijek ima otvoren prostor za donošenje ispravne odluke za pregovaračkim stolom. Sve što trebaju učiniti jest odustati od nuklearnog oružja na konkretan i provjerljiv način.
Ne oslanjamo se na Europu, ali njima je Hormuški tjesnac potrebniji nego nama. Ovo je više njihova borba nego naša.
Imamo svo vrijeme svijeta. Iran ima povijesnu priliku za dogovor – lopta je na njihovoj strani.
Hegseth kaže da je američka blokada iranskih luka postala globalna:
Hegseth je izjavio da je američka blokada iranskih luka postala globalna, uz zapljenu dvaju brodova iz iranske “tamne flote” koji su napustili iranske luke prije nego što je blokada stupila na snagu.
Dodao je kako je operacija "Epic Fury" "hrabra i opasna misija, poklon svijetu".
13:42
VIDEO / IDF bombardirao grad Khiam na jugu Libanona
Snimka prikazuje dim koji se uzdiže iznad južnog libanonskog grada Khiam nakon što je izraelska vojska izvela eksplozije, unatoč produljenju primirja koje je najavio predsjednik Donald Trump.
Izraelske snage optužuju se da ruše kuće kako bi to područje učinile nenastanjivim.
13:31
Pakistanski izvori za Al Jazeeru: “Velika vjerojatnost” proboja u američko-iranskim pregovorima
Vladini izvori potvrdili su da postoji “velika vjerojatnost proboja” u razgovorima između SAD-a i Irana u Islamabadu, dok se očekuje da će delegacija predvođena iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem večeras stići u pakistansku prijestolnicu, piše Al Jazeera.
Ranije danas iranski ministar vanjskih poslova obavio je telefonski razgovor s pakistanskim zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom, što su potvrdile obje strane.
Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su dvije strane razmijenile stavove o regionalnim zbivanjima, primirju i tekućim diplomatskim naporima u kontekstu američko-iranskog angažmana.
Dar je istaknuo važnost kontinuiranog dijaloga, dok je Aragči izrazio zahvalnost Pakistanu za njegovu “dosljednu i konstruktivnu ulogu posredovanja”, navodi ministarstvo.
Iranska državna novinska agencija IRNA također je izvijestila da je Aragči imao zaseban telefonski razgovor s načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom.
Međutim, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova i vojni medijski odjel nisu potvrdili niti opovrgnuli takav razgovor, niti postoji neovisna potvrda iz Islamabada o komunikaciji između Araghchija i vojnog vrha.
Ranije ovog tjedna, najmanje devet američkih zrakoplova stiglo je u grad kako bi dopremili komunikacijsku opremu, vozila, sigurnosno osoblje i tehnički kadar.
