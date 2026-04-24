zbog visokih naknada i poreza

Ryanair najavio zatvaranje baze u Berlinu i rezanje broja letova

Hina
24. tra. 2026. 16:15
A Ryanair plane takes off from Palma de Mallorca airport
Jaime REINA / AFP

Niskotarifni irski avioprijevoznik Ryanair objavio je u petak da će zatvoriti operativnu bazu u Berlinu i prepoloviti broj letova prema i iz njemačke prijestolnice u zimskom redu letenja zbog visokih naknada i poreza.

Baza će biti zatvorena 24. listopada 2026. godine, a svih sedam zrakoplova trenutno stacioniranih u Berlinu bit će premješteno u povoljnije zračne luke u drugim europskim državama koje su ukinule poreze na zračni promet, uključujući Švedsku, Slovačku, Albaniju i Italiju.

Iz Ryanaira ističu da je odluka donesena nakon najnovijeg povećanja aerodromskih naknada u Berlinu, za 10 posto, čime su dodatno porasli, kako kažu, već ionako visoki troškovi poslovanja.

Tvrtka se požalila da su naknade u berlinskoj zračnoj luci od 2019. porasle oko 50 posto i već dulje vrijeme kritizira Njemačku i njezine zračne luke. Uz naknade, problem je irskoj tvrtki i porezno opterećenje.

Takva politika smanjuje konkurentnost zrakoplovnog sektora, tvrde u Ryanairu.

Piloti i kabinsko osoblje sa sjedištem u Berlinu obaviješteni su o zatvaranju baze, a uprava navodi da će svim zaposlenicima biti ponuđene alternativne pozicije unutar Ryanairove mreže diljem Europe.

I druge međunarodne aviokompanije smatraju da je poslovanje na njemačkom tržištu preskupo i već su najavljivale da će smanjiti obujam poslovanja, napominje Reuters.

Početkom mjeseca njemačka vlada odobrila je smanjenje poreza na zračni promet, koje bi trebalo stupiti na snagu u srpnju. Porez bi se tom odlukom trebao vratiti na razinu iz svibnja 2024. godine kako bi se potaknuo oporavak sektora.

PROČITAJTE JOŠ

