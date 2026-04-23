nabor ušne resice
Frankov znak: Imate li predispoziciju za koronarne bolesti srca?
Frankov znak, poznat kao nabor ušne resice, trajni je vidljivi nabor na jednoj ili obje ušne resice koji se proteže dijagonalno. Istraživanja pokazuju da prisutnost Frankova znaka može upućivati na veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.
Frankov znak je duboki nabor nalik borama koji se formira na jednoj ili obje ušne resice. Češći je kod bijelaca i vjerojatnije se pojavljuje s godinama, često kao dijagonalna linija na ušnoj resici koja se proteže prema dolje.
Istraživanja pokazuju da Frankov znak može biti posljedica preraspodjele vezivnog tkiva i smanjene gustoće kapilara (mikroskopskih krvnih žila) unutar ušne resice, piše klix.ba.
Druga istraživanja su otkrila da se Frankov znak može razviti kao posljedica ubrzanog starenja ili zbog promjena na najmanjim krvnim žilama u tijelu (poput oštećenja ili suženja krvnih žila). Međutim, istraživanja su još u tijeku kako bi se potvrdili točni mehanizmi koji stoje iza njegova nastanka.
U ranim studijama Frankov znak često se uočavao kod osoba s poviješću koronarne bolesti srca (uobičajena vrsta srčane bolesti), ishemijskim promjenama (smanjen protok krvi i kisika u nekom dijelu tijela) ili anginom pektoris (bol ili nelagoda u prsima zbog smanjenog protoka krvi i kisika u srcu).
Nedavno su istraživači u više studija otkrili da je Frankov znak snažan pokazatelj rizika od srčanih bolesti.
Istraživanja također pokazuju da bi mogao biti rani pokazatelj periferne mikroangiopatije, bolesti malih krvnih žila koje se nalaze u tkivima izvan srca i mozga.
Iako je prisutnost Frankova znaka na ušnoj resici i dalje kontroverzna među nekim liječnicima, možda bi bilo vrijedno o tome razgovarati sa svojim liječnikom.
Istraživanja pokazuju da postoji snažna povezanost između Frankova znaka i povećanog rizika od srčanih bolesti.
