iznenađujuće jednostavan
Kažu da je ovo najzdraviji obrok na svijetu: Priprema se od samo četiri sastojka, a najdugovječniji ljudi jedu ga svaki dan
Svjetski poznati stručnjak za dugovječnost Dan Buettner podijelio je recept za iznenađujuće jednostavan obrok za koji vjeruje da može pomoći da doživite 100 godina. Njegova tajna temelji se na prehrambenim navikama takozvanih Plavih zona.
Buettner, suradnik National Geographica koji desetljećima proučava najdugovječnije populacije na svijetu, otkrio je jednostavan obrok za koji vjeruje da može pomoći ljudima da žive do stote godine.
Recept je podijelio sa svojih 817.000 pratitelja na Instagramu, nazvavši ga jednim od „najzdravijih obroka na planetu“. Istaknuo je da je riječ o načinu prehrane koji svakodnevno primjenjuju najdugovječniji ljudi na svijetu te da se temelji na samo četiri skromna sastojka, prenosi Aktivni.
Crni grah, avokado, batat i riža
„Crni grah, avokado, batat i riža – to je ono što najdugovječniji ljudi na svijetu jedu svaki dan“, objavio je, ukazujući na prehrambene navike takozvanih Plavih zona, regija koje je posebno proučavao nakon što je utvrdio da ljudi ondje redovito dožive 100 godina.
Ovaj 65-godišnjak ranije je otkrio da ga je njegov osobni liječnik nazvao „najzdravijim pacijentom“ u svojoj praksi, što pripisuje svojim svakodnevnim prehrambenim navikama. Dok se trendovi u zdravlju često fokusiraju na skupe dodatke prehrani ili dijete bogate proteinima, Buettner ističe da je dugovječnost mnogo jednostavnija i dostupnija.
Više je puta naglasio tradicionalna jela Plavih zona, uključujući i poznati sardinski minestrone, kao pravu tajnu dugog života. Ta juha, puna mahunarki, povrća i žitarica, generacijama se svakodnevno jede u dijelovima Italije gdje ljudi često dožive duboku starost.
„Svaki dan započinjem sardinskim minestroneom“, rekao je ranije, objašnjavajući da to jelo pruža dugotrajnu energiju, vlakna i ključne hranjive tvari.
Njegova najnovija zdjela s četiri sastojka slijedi isti princip, nudeći uravnoteženu kombinaciju hranjivih namirnica. Grah osigurava biljne proteine i vlakna, batat daje sporo oslobađajuće ugljikohidrate i antioksidanse, avokado donosi zdrave masti, a integralna riža zaokružuje obrok cjelovitim žitaricama koje podižu energiju.
Dosljednost, a ne ekstremi
Prema Buettnerovu opsežnom istraživanju Plavih zona, koje je predstavio i u popularnoj Netflixovoj seriji „Live to 100“, ova kombinacija mahunarki, povrća i nerafiniranih ugljikohidrata snažno je povezana s nižim stopama kroničnih bolesti, manjim upalama i duljim životnim vijekom.
Ipak, prehrana je samo dio šire slike. Unatoč dosljednom načinu prehrane, Buettner naglašava i važnost društvenih veza, otkrivajući da često jede izvan kuće kako bi održao bliske odnose s ljudima.
„Uglavnom jedem cjelovitu, biljnu hranu, ali znam da je društvena povezanost dio čimbenika koji vode do stote godine“, rekao je, napominjući da izolacija može biti jednako štetna kao i loša prehrana. Njegov pristup pokazuje da zdrav život ne znači nužno odricanje od društvenog života.
Njegov realan pogled dobro je prihvaćen među pratiteljima, a mnogi ističu ideju da se dugovječnost gradi dosljednošću, a ne ekstremima.
Za Buettnera formula ostaje jednostavna: prava hrana, redovito konzumirana i dijeljena s drugima.
„Hranim se zdravo, ostajem povezan s ljudima, osjećam se prilično dobro“, rekao je. S obzirom na globalni interes za Plave zone i jednostavnost pripreme ovog jela, jasno je zašto ga milijuni žele isprobati.
