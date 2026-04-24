Šipić: Odgovornost je svih nas stvarati uvjete u kojima će ljudi ostajati

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio je u petak kako njegovo Ministarstvo započinje intenzivan rad na izradi novog, krovnog zakona o demografskoj obnovi, koji će objediniti postojeće mjere i uvesti nove mehanizme potpore.
„Cilj ovog zakona je stvoriti konkretne i mjerljive uvjete za kvalitetan život u svim dijelovima Hrvatske, s posebnim naglaskom na manje sredine i ruralna područja. U tom procesu iznimno nam je važan doprinos lokalnih zajednica“, naglasio je ministar koji je kao premijerov izaslanik sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Starigrad povodom Dana Općine.
Govoreći o potencijalu Starigrada, istaknuo je kako ta općina može biti primjer uspješne demografske obnove, zahvaljujući spoju prirodnih resursa, turističkog razvoja i djelovanja lokalne samouprave.
Naveo je kako je njegovo Ministar prošle godine toj općini dodijelilo više od 17.000 eura za uređenje dječjeg vrtića, projekt koji je Općina uspješno privela kraju.
Naglasio je važnost lokalnih zajednica poput Starigrada u suočavanju s demografskim izazovima, dodavši kako upravo takve sredine predstavljaju temelj stabilnosti i razvoja Hrvatske. „U vremenu velikih demografskih izazova, odgovornost je svih nas – i na nacionalnoj i na lokalnoj razini – stvarati uvjete u kojima će ljudi ostajati, vraćati se i doseljavati“, poručio je ministar Šipić.
