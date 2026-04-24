Ovo su najbogatije obitelji na svijetu

Obitelj Koch kontrolira 144 milijarde dolara kroz „Koch Industries“, jednu od najvećih privatnih kompanija u Americi. Braća Charles i David (preminuo 2019.) izgradili su imperij nakon što su ga naslijedili od oca Freda. Druga dvojica braće, Frederick i William, napustila su obiteljski posao nakon svađe – dokaz da novac ne jamči obiteljsku harmoniju.