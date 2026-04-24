Ovo su najbogatije obitelji na svijetu

Kada pomislite na bogatstvo, vjerojatno zamišljate pojedince poput Elona Muska ili Jeffa Bezosa. Međutim, pravo bogatstvo često ostaje skriveno unutar obiteljskih dinastija koje se prenose s generacije na generaciju. Ove obitelji kontroliraju imperije vrijedne stotine milijardi dolara, a za mnoge od njih nikada niste čuli.
"Insider Monkey“ nedavno je objavio podatke o najbogatijim obiteljima na planetu, koristeći Forbesovu listu milijardera u stvarnom vremenu i Bloombergove procjene vrijednosti. Rezultati otkrivaju fascinantnu sliku globalnog bogatstva koja nadilazi sve što prosječan čovjek može zamisliti, piše Forbes Srbija.
Waltonovi drže krunu svjetskog bogatstva
Na samom vrhu liste nalazi se obitelj Walton s nevjerojatnih 347 milijardi dolara. Da to stavimo u perspektivu: to je više od BDP-a većine zemalja svijeta. Jim Walton, Rob Walton, Alice Walton i ostali nasljednici upravljaju Walmartom, najvećim trgovcem na planetu.
Sam Walton otvorio je prvu trgovinu Walmart 1962. godine u Arkansasu. Šest desetljeća kasnije, njegova djeca i unuci kontroliraju maloprodajno carstvo koje zapošljava više od dva milijuna ljudi. Zanimljivo je da pojedinačno nijedan Walton nije najbogatija osoba na svijetu, ali zajedno čine najbogatiju obitelj.
Naftne dinastije Perzijskog zaljeva
Odmah iza Waltonovih slijedi obitelj Al Nahyan iz Abu Dhabija s 305 milijardi dolara. Ova vladajuća obitelj Ujedinjenih Arapskih Emirata 2023. godine nakratko je čak prestigla Waltonove. Njihovo bogatstvo potječe od ogromnih rezervi nafte, ali danas se širi na nekretnine, financije i turizam.
Obitelj Al Thani iz Katara kontrolira 133 milijarde dolara. Započeli su vladavinu sredinom 19. stoljeća i danas imaju dominantan položaj u lokalnom gospodarstvu. Tisuće članova obitelji dijele ovo impresivno bogatstvo.
Saudijska kraljevska obitelj Al Saud posjeduje oko 112 milijardi dolara. Iako je ovo „samo“ deveto mjesto na listi, treba uzeti u obzir da se radi o vladajućoj obitelji koja kontrolira zemlju s najvećim rezervama nafte na svijetu.
Luksuz koji stvara dinastije
Bernard Arnault i njegova obitelj zauzimaju treće mjesto s 191,8 milijardi dolara. Arnault osobno važi za najbogatijeg čovjeka na svijetu prema podacima Forbesa, s procjenom od 233 milijarde dolara. Od 1989. godine vodi LVMH grupu koja posjeduje „Louis Vuitton“, „Dior“, „Moët & Chandon“ i desetke drugih luksuznih brendova.
Zašto je luksuzna industrija tako profitabilna? Odgovor leži u ljudskoj psihologiji. Dok ekonomije rastu i padaju, želja za statusnim simbolima ostaje konstantna. Torbica koja košta više od prosječne godišnje plaće? Ljudi će je kupiti.
Obitelj Hermès to odlično razumije. Šesta generacija ove francuske dinastije kontrolira 151 milijardu dolara. Njihove „Kelly“ torbe imaju liste čekanja koje traju godinama. Braća Wertheimer, vlasnici Chanela, s 80,8 milijardi dolara poznati su kao „najtiši milijarderi u modi“. Rijetko daju intervjue, još rjeđe se pojavljuju u javnosti.
Françoise Bettencourt Meyers, unuka osnivača L’Oréala, s obitelji posjeduje 88,8 milijardi dolara. Više od trećine dionica ove kozmetičke kompanije nalazi se u njihovim rukama.
Hrana koja hrani bogatstvo
Obitelj Mars kontrolira 120 milijardi dolara zahvaljujući čokoladicama koje svi poznajemo. „Mars“, „Snickers“, „Twix“, „M&M’s“ – sve to pripada jednoj obitelji. Započeli su s malim biznisom prije više od 100 godina, a danas su među sedam najbogatijih obitelji na planetu.
Talijanska obitelj Ferrero, poznata kao „milijarderi Nutelle“, posjeduje 44,5 milijardi dolara. Mala slastičarnica transformirana je u globalnu imperiju koja proizvodi „Kinder“ jaja, „Ferrero Rocher“ i, naravno, „Nutellu“. Svake godine proda se dovoljno „Nutelle“ da bi se moglo prekriti više od 1.000 nogometnih terena.
Obitelj Cargill-MacMillan sa 60,6 milijardi dolara kontrolira jednu od najvećih prehrambenih kompanija na svijetu. Višegeneracijski potomci Williama Wallacea Cargilla i danas upravljaju ovim agrobiznis gigantom.
Automobilska i industrijska elita
Obitelj Quandt iz Njemačke posjeduje 47,3 milijarde dolara zahvaljujući BMW-u. Stefan Quandt i Susanne Klatten naslijedili su ovo bogatstvo i danas kontroliraju jedan od najprestižnijih automobilskih brendova. Zanimljivo je da se Susanne Klatten smatra najbogatijom ženom u Njemačkoj.
Obitelj Koch kontrolira 144 milijarde dolara kroz „Koch Industries“, jednu od najvećih privatnih kompanija u Americi. Braća Charles i David (preminuo 2019.) izgradili su imperij nakon što su ga naslijedili od oca Freda. Druga dvojica braće, Frederick i William, napustila su obiteljski posao nakon svađe – dokaz da novac ne jamči obiteljsku harmoniju.
Reinhold Würth s obitelji posjeduje 36,2 milijarde dolara. Sa samo 14 godina ušao je u veleprodajni posao svog oca. Danas ta kompanija ima više od 400 tvrtki i 83.000 zaposlenih diljem svijeta.
Azijski giganti u usponu
Indijska obitelj Ambani kontrolira 116 milijardi dolara. Mukesh Ambani, nasljednik osnivača „Reliance Industries“, izgradio je kuću vrijednu više od milijardu dolara u Mumbaiju.
Braća Hartono iz Indonezije s 53,3 milijarde dolara spadaju među najbogatije ljude u jugoistočnoj Aziji. Većina njihovog bogatstva dolazi od ulaganja u banku „Bank Central Asia“.
Tadashi Yanai iz Japana s obitelji posjeduje 43,4 milijarde dolara. Osnovao je Fast Retailing, krovnu kompaniju lanca Uniqlo. Od jedne trgovine u Hirošimi do globalnog modnog carstva – to je put koji je Yanai prošao u četiri desetljeća.
Savitri Jindal iz Indije s obitelji kontrolira 39,7 milijardi dolara. Predsjedava grupom Jindal, dok njezini sinovi upravljaju kompanijama unutar grupe nakon smrti osnivača.
Farmaceutsko bogatstvo koje liječi novčanike
Obitelj Hoffmann-Oeri iz Švicarske kontrolira farmaceutsku grupu Roche i posjeduje 44,8 milijardi dolara. Obitelj Boehringer i von Baumbach s 51,3 milijarde dolara stoji iza Boehringer Ingelheima, kompanije osnovane davne 1885. godine.
Kada pandemija pogodi svijet, farmaceutske kompanije postaju još vrjednije. Ove obitelji to dobro znaju – njihovo bogatstvo kontinuirano raste kako stanovništvo planeta stari i traži nove lijekove.
Mediji i maloprodaja
David Thomson i njegova obitelj iz Kanade kontroliraju medijsku imperiju vrijednu 70,2 milijarde dolara. Posjeduju Reuters, jednu od najvećih novinskih agencija na svijetu.
Phil Knight, suosnivač Nikea, s obitelji posjeduje 37 milijardi dolara. Radio je 52 godine u kompaniji koju je stvorio. Sada se sa suprugom ubraja među najveće američke filantrope.
Francuska obitelj Mulliez s 34,3 milijarde dolara stoji iza lanca Auchan, popularno nazvanog „francuski Walmart“. Više od 700 članova obitelji dijeli ovo bogatstvo – primjer kako se obiteljski biznis može održati kroz generacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare