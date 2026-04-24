POTVRDILA POLICIJA
Dojave o bombama u zagrebačkim školama i vrtićima lažne
Zagrebačka policija potvrdila je u petak da su sve dojave o postavljenim bombama u školama i dječjim vrtićima na području Zagreba bile lažne, nakon što su provedeni protueksplozijski pregledi u više objekata, doznaje se iz Policijske uprave zagrebačke.
U policiji kažu da su provedeni pregledi u prostorijama više obrazovnih ustanova i utvrđeno je da su prijetnje bile lažne.
Poruka u kojoj se navodi da su u odgojno-obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave zaprimljena je u petak na više adresa elektroničke pošte Policijske uprave te na druge adrese elektroničke pošte na području nekoliko županija.
Pošiljatelji poruka kojima se prijeti postavljenim bombama u školama i trgovačkim centrima još nisu identificirani.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da su dojave o podmetnutim bombama širom Hrvatske posljednjih šest dana vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.
"Ima naznaka odakle bi mogle biti te domene i serveri, ali o detaljima nismo spremni govoriti", kazao je Božinović u petak nakon otvaranja zgrade Policijske postaje Novalja.
Govoreći o dojavama o postavljenim bombama, Božinović je ponovio kako su one dio procesa koji se događa u svim državama regije te naglasio kako hrvatska policija na svaku takvu dojavu reagira vrlo ozbiljno.
Zadarska policija izvijestila je da je jutros, nešto poslije 7 sati, zaprimila e-mail poruku o postavljenim eksplozivnim napravama u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području.
"Danas, iza 7 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", objavili su u petak iz zadarske policije.
"Prema naputku policijskih službenika, učenike iz matične škole i svih šest područnih odjela smo pustili kući jer nastave danas neće biti", izjavila je Hini ravnateljica Osnovne škole Valentina Klarina u Preku na otoku Ugljanu Linda Kolega Babajko.
O bombama obavijestili čak i medije
Mailove u kojima se navodi da su postavljene bombe na brojnim mjestima u petak su primili Grad Split, Vlada RH, Sabor, policiji, pa čak i brojne medijske redakcije, doznaje se u splitskoj policiji.
U splitskoj su policiji rekli da su "upoznati sa današnjim mailovima, te da će provesti adekvatne postupke".
U mailovima koji su od ponedjeljka do danas stigli na brojne adrese po cijeloj Hrvatskoj prijeti se eksplozijama i napadima po školama i ostalim javnim institucijama, kao i u trgovačkim centrima pa čak i zračnoj luci.
Policija je na svaku takvu dojavu izašla na teren, evakuirala prostor, pregledala sve i uvijek utvrdila da su dojave bile lažne. Bez obzira na to jesu li dojave istinite ili lažne policija će uvijek postupati u skladu sa svojim ovlastima te štititi građane, poručuju u policiji.
Hoće li biti nadoknade? Oglasili se iz Ministarstva
Iz Ministarstva obrazovanja istaknuli su da sustav mora reagirati na svaku prijetnju sigurnosti, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Poručuju da je sigurnost svih u sustavu uvijek na prvom mjestu.
"Osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani", poručeno je iz Ministarstva.
Što se tiče nadoknada izgubljenih sati nastave, iz Ministarstva kažu kako se radi o pojedinačnim slučajevima i o konkretnim predmetima koji nisu održani, prenosi Dnevnik.hr. "Svaka će škola za sebe odlučiti treba li uopće nadoknadu, i iz kojih predmeta i za koje učenike", naglasili su.
Jučerašnje dojave u zadarskim trgovačkim centrima lažne
Osvrnuli su se i na jučerašnje dojave o bombama u dva zadarska trgovačka centra:
"U odnosu na jučerašnju zaprimljenu elektroničku poštu u kojoj se navodi kako su u dva trgovačka centra u Zadru postavljene eksplozivne naprave, provedeni su adekvatni postupci u centrima i utvrđeno je da je dojava bila lažna.
Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje. Tom prilikom nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela", kazali su iz zadarske policije.
Podsjetimo, u četvrtak je stiglo niz dojava u školama u Istri, na području Šibenika, Karlovca, Splita i Kaštela, kao i na adrese trgovačkih centara Arena centar u Zagrebu i Arena Parka te dva trgovačka centra u Splitu.
Kako navode, prijeteća poruka stigla je na adresu Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na tom području.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji u suradnji s odgovornim osobama u obrazovnim ustanovama obavljaju preventivne preglede.
