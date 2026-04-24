nenajavljeni gost
Klub studenata FPZG-a: Zgroženi smo zbog predavanja Idda Netanyahua, pozivamo Fakultet da osudi ovaj sramotan čin
Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, stigao je jučer na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu gdje je kao gost predavač održao predavanje studentima. Klub studenata FPZG-a danas je reagirao osudivši gostovanje.
Iddo Netanyahu je na FPZG stigao na poziv profesora Borisa Havela u sklopu kolegija "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism".
Pratili su ga zaštitari, a nakon što je završio predavanje, dočekao ga je veliki crni Mercedes. S njime je bio i izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.
Cilj kolegija je, kako stoji na stranici fakulteta, upoznati studente s interakcijom Židova i Arapa na Bliskom istoku od vremena Prve alije (židovske imigracije u Palestinu) te rođenja cionizma kao organiziranog političkog pokreta do danas.
Zbog dolaska Netanyahua mlađeg reagirao je Klub studenata FPZG-a.
"Iddo Netanyahu po zvanju je liječnik i dramaturg. Nije stručnjak za vanjsku politiku. Ne bavi se društvenim znanostima niti radi u obrazovanju. Brat je osobe za kojom je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina. Unatoč tome, profesor Havel ga je doveo na predavanje kao nenajavljenog gostujućeg predavača.
Za našom je katedrom legitimirao genocidalnu retoriku cionističkog režima.
Studenti su o njegovoj posjeti saznali ne preko stranica ili objave na društvenim mrežama fakulteta, već zbog prisutnosti zaštitara u hodnicima, blindiranih Mercedesa na ulazu i policijskih službenika ispred zgrade Fakulteta. Za njegov dolazak nisu znali ni sami studenti koji pohađaju kolegij profesora Havela.
Netanyahu je tako, unutar zidova naše visokoobrazovne institucije, studentima predstavljen kao legitiman, stručan i autentičan izvor znanja o tzv. situaciji u Palestini, Iranu i Libanonu, a njegov narativ – potpuno u skladu s dominantnom cionističkom retorikom – postavljen kao kredibilan, objektivan i činjeničan", navode u priopćenju.
Klub studenata Fakulteta političkih znanosti ovim putem, navode dalje u priopćenju, "izražava zgražanje i apsolutnu osudu gostujućeg predavanja Idda Netanyahua na Fakultetu političkih znanosti u sklopu kolegija “Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism”, čiji je nositelj profesor Boris Havel. Profesor Havel je nakon svojeg prethodnog skandaloznog seksističkog komentara prema novinarki Maji Sever odlučio podići ljestvicu na jednu novu, sasvim zapanjujuću razinu.
Mi na to ne planiramo šutjeti!
Naš se fakultet, kao i drugi fakulteti u Hrvatskoj, pravi neutralnim u ovom genocidu. Usprkos tome, omogućava da se cionistički glasovi poput profesora Havela šire u javni prostor dok se ustrajno šuti na stvaričnu agresiju koja se događa pred našim očima.
Mi na to ne pristajemo. Ne pristajemo na normalizaciju genocida i poricanje palestinskih žrtava, kao ni na optužbe za antisemitizam usmjerene protiv svih onih koji se usude kritizirati genocid izraelske države, čijem je čelu Iddoin brat, Benjamin Netanyahu.", pišu studenti.
Pozivaju Fakultet da "nedvosmisleno osudi ovaj sramotan čin i spriječi daljnje ponavljanje predavanja poput ovoga kojemu smo svjedočili. Za studentske se događaje na fakultetu detaljno provjeravaju svi detalji kroz proceduru odobrenja zahtjeva za korištenje dvorana, a veleposlanik Države Izrael, koja vrši genocid nad Palestincima, slobodno se šeta hodnicima našeg fakulteta bez da itko zna o tome.
Ne pristajemo na ovakav tretman i zahtijevamo od uprave da odmah prekine svaki oblik suradnje s veleposlanstvom Države Izrael", stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare