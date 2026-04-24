trik profesionalca
Kako napraviti savršeno hrskave krumpiriće kod kuće: Tajni sastojak koji mijenja sve
Kuhar Will Murray iz londonskih restorana Fallow, Roe i FOWL objasnio je kako kod kuće pripremiti pržene krumpiriće s posebnim sastojkom koji im daje intenzivan okus.
Dok je gulio krumpir, objasnio je da je upravo taj korak važan za postizanje "naboranih rubova”.
"Morate dopustiti da najmanje 15 posto krumpira otpada i praktički ćete izgubiti 15 posto gomolja. To će omogućiti ove prekrasne male pukotine po cijelom krumpiru”, rekao je.
Murray je naglasio da se ne može napraviti dobar prženi krumpir s previše škroba ili šećera. Previše škroba, upozorio je, može biti loša stvar jer dovodi do prebrzog tamnjenja pa je ključno pronaći ravnotežu, piše klix.ba.
Nakon što je isprao komade krumpira, stavio ih je u lonac s posoljenom, lagano ključalom vodom. Nakon šest do sedam minuta počinju se pojavljivati naborani rubovi, a u ovoj fazi, objasnio je, važno ih je nježno miješati. Nakon otprilike 18 minuta isključio je ploču, ostavio krumpir da se skuha do kraja, a zatim ga pažljivo izvadio na pleh.
Dio krumpirića će se početi lomiti, ali je Murray istaknuo da će upravo ti manji komadići biti „najljepši, najhrskaviji dijelovi”. Pleh s krumpirićima zatim je stavio u zamrzivač dok je u tavi pripremao ulje za prvo prženje, koristeći biljno ulje. Za prvu turu prženja odabrao je temperaturu između 120 i 140 stupnjeva, u trajanju od osam do deset minuta, uz napomenu da tavu ne treba pretrpavati i da je potrebna blaga toplina. Ključni sastojak, naglasio je, dodaje se u završnoj fazi.
"Koristit ću goveđu mast kako bih im dao najbolji okus”, rekao je. Nakon što je krumpiriće ponovno rashladio u zamrzivaču, dodao je goveđu mast u ulje u omjeru jedan prema četiri i povisio temperaturu na 180 stupnjeva.
Objasnio je da završno prženje traje četiri do pet minuta. Na kraju ih je izvadio i odmah posolio. Prema njegovim riječima, krumpiriće je najbolje začiniti dok su još vrući kako bi zadržali savršen okus i postali maksimalno hrskavi.
PROČITAJTE VIŠE
