"ČISTA IGRA, ČISTI PLANET"

Uskoro novi natječaj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost inspiriran okolišem i nogometom

23. tra. 2026. 16:17
Ilustracija: gaf clickz on Unsplash

Povodom Dana planeta Zemlje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje novo izdanje edukativno-ekološkog natječaja za učenike osnovnih i srednjih škola "Čista igra, čisti planet", koji će uskoro biti otvoren za prijave.

Riječ je o inicijativi koju Fond provodi svake godine s ciljem poticanja kreativnog promišljanja o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovogodišnje izdanje donosi posebno aktualnu i razigranu temu koja povezuje zaštitu okoliša s nadolazećim Svjetskim prvenstvom u nogometu. Dodatnu inspiraciju daje i činjenica da se na svjetsku nogometnu pozornicu ponovno vraća hrvatska nogometna reprezentacija, od koje svi očekujemo još jedan rezultat koji će nas razveseliti i ujediniti.

Kroz različite kreativne formate sudionici će imati priliku pokazati kako izgleda "čista igra", ne samo na terenu nego i u svakodnevnom odnosu prema prirodi. Natječaj će, kao i prethodnih godina, biti podijeljen u tri kategorije: učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda, učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda te učenike srednjih škola. Detalji o uvjetima sudjelovanja bit će objavljeni uskoro.

Najbolje radove ocjenjivat će stručni žiri sastavljen od predstavnika komunikacijske struke, kreativnih industrija i područja zaštite okoliša, dok se za najuspješnije sudionike pripremaju vrijedne i atraktivne nagrade.

"Kao i u sportu, i u odnosu prema okolišu vrijede ista pravila, timski rad, odgovornost, disciplina i fair play. Ovim natječajem želimo potaknuti kreativnost i pokazati da svatko od nas može doprinijeti 'čistoj igri' za naš planet. Veselimo se idejama koje će nas inspirirati, baš kao što se veselimo i uspjesima naše reprezentacije. Pozivamo sve škole da zaigraju 'čistu igru'", poručuje Sunčana Matić iz Fonda.

Dan planeta Zemlje tako postaje uvod u novu "čistu igru", onu u kojoj svatko može sudjelovati i ostaviti trag, na terenu i izvan njega.

NAJČITANIJE

Sport

