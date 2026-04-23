FOTO, VIDEO / Donald Trump poslao poruku Iranu i odmah dobio odgovor. U sve se uključio i Izrael: "Vratit ćemo ih u kameno doba"

Poslodavac libanonske novinarke Amal Khalil potvrdio je da je ubijena u izraelskom napadu na civilnu infrastrukturu ranije tijekom jučerašnjeg dana. "Gađali su bombama one koji su joj pokušali pomoći i izvući je ispod ruševina", tvrde svjedoci, ali iz Izraela demantiraju takve navode. Izrael je nastavio kršiti navodno primirje u južnom Libanonu, ubivši u napadima četvero tijekom jučerašnjeg dana.
Visoki iranski dužnosnici okrivili su Washington za zastoj u mirovnim pregovorima zbog pomorske blokade iranskih luka od strane Sjedinjenih Država, dok iranska Revolucionarna garda tvrdi da je zarobila dva strana plovila u Hormuškom tjesnacu te otvorila vatru na treći brod zbog kršenja pomorskih propisa.
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan izjavio je da Teheran želi „dijalog i dogovor“, ali da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“.
22:57
prije 0 min.
Trump: Ne bih koristio nuklearno oružje
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da neće upotrijebiti nuklearno oružje u ratu protiv Irana.
"Zašto bih koristio nuklearno oružje? Potpuno smo ih, na vrlo konvencionalan način, desetkovali bez njega", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.
"Ne, ne bih ga upotrijebio. Nikada nikom ne bi trebalo dopustiti da koristi nuklearno oružje", dodao je.
Upitan koliko dugo je spreman čekati na mirovni sporazum s Iranom, Trump je poručio "ne požurujte me".
Rekao je da je Iran možda "malo" obnovio svoje zalihe oružja tijekom dvotjednog prekida vatre, ali je dodao da bi američka vojska to mogla uništiti za otprilike jedan dan.
"Njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su nestale, njihova protuzračna oprema je nestala", rekao je Trump.
"Želim sklopiti najbolji dogovor. Mogao bih sklopiti dogovor odmah, ali ne želim to učiniti. Želim da bude trajan", dodao je.
22:12
prije 44 min.
Prijetnje stižu i iz Izraela
"Izrael je spreman obnoviti rat protiv Irana. IDF je spreman i za obranu i za napad, a ciljevi su već označeni", poručio je izraelski ministar obrane Israel Katz te dodao da Izrael "čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država", prije svega kako bi se, kako tvrdi, dovršilo uklanjanje iranskog vodstva koje naziva "dinastijom Hamenei" te nastavilo s napadima na iransku vlast.
Dodao je da bi cilj bio i "vratiti Iran u doba tame i kamena" uništavanjem ključne energetske i elektroenergetske infrastrukture te slamanjem nacionalnog gospodarstva. Katz je također rekao da bi ovaj put napad bio "drugačiji i smrtonosniji" te da bi zadavao "razorne udarce na najosjetljivijim mjestima" nakon, kako tvrdi, već teških udara koje je Iran pretrpio.
21:58
prije 59 min.
Iran odgovorio Trumpu
Iranski predsjednik Masud Pezeškian i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izdali su identične izjave u kojima se hvali jedinstvo zemlje nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da je iransko vodstvo podijeljeno unutarnjim sukobima.
"U Iranu nema radikala ni umjerenjaka. Svi smo mi 'Iranci' i 'revolucionari', i s čvrstim jedinstvom nacije i vlade, s potpunom poslušnošću Vrhovnom vođi revolucije, natjerat ćemo agresora, zločinca, da požali zbog svojih postupaka", rekla su dvojica dužnosnika.
21:47
prije 1 h
Papa osudio ubijanje prosvjednika u Iranu i ponovno se usprotivio ratu
Papa Lav XIV. u četvrtak je oštro osudio ubijanje prosvjednika u Iranu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna prozvao da nije govorio o tome dok je istupao protiv rata SAD-a i Izraela s Iranom.
Lav je tijekom leta za Rim nakon turneje po Africi osudio smrt „tolikog broja” civila u ratu i izrazio žaljenje zbog toga što su propali mirovni pregovori između SAD-a i Irana.
"Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života", rekao je Papa odgovarajući na novinarsko pitanje o izvješćima da je Iran ubio tisuće prosvjednika.
"Kada režim, kada država donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugih ljudi, onda je to očito nešto što treba osuditi", kazao je.
Trump je 12. travnja na društvenim mrežama napao Lava nazvavši ga "užasnim", nakon što se Papa profilirao kao oštar kritičar rata u Iranu i republikančeve antimigracijske politike.
U objavi dva dana kasnije Trump je upitao "hoće li netko reći papi Lavu" za smrt iranskih prosvjednika.
Iranske vlasti ubile su tisuće ljudi tijekom antivladinih prosvjeda u siječnju, u najvećim unutarnjim nemirima u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine.
Skupine za ljudska prava navode da vlasti nastavljaju s obračunom protiv neistomišljenika dok rat bjesni, a Teheran je ovog tjedna izvršio još jedno pogubljenje.
Osvrnuvši se na nedavni krah mirovnih pregovora, Papa je rekao: "Jedan dan Iran kaže 'da', Sjedinjene Države kažu 'ne' i obrnuto. Ne znamo u kojem će to smjeru ići."
"To je stvorilo situaciju koja je i dalje kaotična... a tu je i cijelo stanovništvo Irana, nevini ljudi koji stradaju zbog ovog rata", dodao je.
21:16
prije 1 h
Trump: Sat otkucava
Američki predsjednik Donald Trump poručio je na svojoj mreži Truth Social da će se dogovor s Iranom postići samo kada bude "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.
Kritizirajući izvještavanje američkih medija o ratu s Iranom, koji, kako kaže, sugeriraju da žuri s okončanjem sukoba, Trump je poručio da ima "svo vrijeme svijeta, ali Iran nema - sat otkucava".
Ponovivši ranije tvrdnje o uspjesima svoje zemlje u ratu, Trump je rekao: "Iranska mornarica leži na dnu mora, njihovo zrakoplovstvo je uništeno, njihovi protuzračni i radarski sustavi su nestali, njihovi lideri više nisu s nama, blokada je čvrsta i neprobojna i od sada može biti samo gore - vrijeme nije na njihovoj strani!"
"Dogovor će biti postignut samo kada bude prikladan i dobar za Sjedinjene Američke Države, naše saveznike i, zapravo, ostatak svijeta", zaključio je.
18:02
prije 4 h
Trump ponovno prijeti
Američki predsjednik Donald Trump je izjavio kako je naredio da se puca i uništi svaki brod koji postavlja mine u ključnom Hormuškom tjesnacu, nakon što su američke snage zaplijenile tanker koji navodno prevozi naftu iz Irana.
"Naredio sam američkoj mornarici da puca i uništi svaki brod, ma koliko mali bio... koji postavlja mine u vodama Hormuškog tjesnaca. Nema oklijevanja", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.
"Osim toga, naši 'minolovci' upravo sada čiste tjesnac. Ovime naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom!"
Američki predsjednik također je, bez ikakvih dokaza, ustvrdio u četvrtak da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad Hormuškim tjesnacem i da je on "čvrsto zatvoren" sve dok Iran ne sklopi sporazum.
Izjave vezane uz postavljanje mina su uslijedile tjedan dana nakon što je Trump rekao da je Teheran "uklonio ili uklanja sve morske mine".
Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače započeli napade na Iran, Iran je odgovorio blokadom Hormuškog tjesnaca, prijeteći napadom na sva plovila koja ne dobiju njegovo dopuštenje za prolaz plovnim putem.
Teheran je također sugerirao da je postavio mine, iako nikada nije potvrdio takvu operaciju.
Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, uzrokujući nagli porast cijena energije i poticanje mjera za sprečavanje nestašice goriva.
Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca bio je glavni kamen spoticanja u pregovorima o okončanju rata nakon što je dvotjedno primirje stupilo na snagu 8. travnja.
Nekoliko dana kasnije, SAD je uveo blokadu koja utječe na brodove koji dolaze iz iranskih luka ili se kreću prema njima, dok Washington pokušava presjeći ključne izvore prihoda Teherana.
Trump je jednostrano produljio primirje u utorak, ali blokada ostaje na snazi.
17:18
prije 5 h
Pahlavi poziva zapadne zemlje na potporu
Sin bivšeg šaha pozvao je zapadne zemlje da se priključe ratu protiv Irana i kritizirao odluku njemačke vlade da se s njim ne sastane tijekom njegova posjeta Berlinu u četvrtak, piše agencija Reuters.
Reza Pahlavi, čiji je otac svrgnut u revoluciji koja je dovela ajatolaha Ruholaha Homeinija na vlast 1979. godine, optužio je Europu da stoji po strani i dopušta teheranskoj vladi da nastavi krvavu represiju prosvjeda u kojima su krajem prošle godine život izgubile tisuće ljudi.
"Pitanje nije hoće li doći do promjena. Promjena je na putu", rekao je na konferenciji za novinare u Berlinu. "Pravo je pitanje koliko će Iranaca izgubiti živote dok zajednica zapadnih demokracija i dalje samo promatra", rekao je.
Prosvjedi i pristaša i protivnika održani su u središtu Berlina, a jedna je osoba privedena nakon što je Pahlavi, koji se pojavio, poprskan nekom vrstom crvene tekućine.
Potencijalni oporbeni vođa
Pahlavi, koji je veći dio života proveo u egzilu, pojavio se kao potencijalni oporbeni vođa nakon što su prošle godine u Teheranu i drugim iranskim gradovima izbili protuvladini prosvjedi.
No, iranski oporbeni pokreti duboko su podijeljeni, a mnoge zapadne vlade oprezne su u ponudi svoje podrške jer ostaje nejasno kakvu podršku uživa, gotovo pola stoljeća nakon što je vladavina njegova oca svrgnuta.
Europske zemlje, uključujući Njemačku, isključile su priključivanje Sjedinjenim Državama i Izraelu, koji su počeli rat 28. veljače valom zračnih napada u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
Pahlavijev posjet Njemačkoj dogodio se u trenutku kada su napori za okončanje sukoba, čini se, zastali, a Iran i Sjedinjene Države održavaju blokade vitalnog Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte.
Rekao je da je šteta što vlada kancelara Friedricha Merza nije ponudila sastanak tijekom njegova posjeta Njemačkoj.
"Iskoristite svoje pravo. Kao demokracije, imate pravo razgovarati s kim god želite", rekao je.
15:04
prije 7 h
Trump kaže da je naredio mornarici da „puca i ubije“ svaki brod koji postavlja mine u Hormuškom tjesnacu
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je „naredio američkoj mornarici da puca i ubije svaki brod, pa makar i mali (njihovi su ratni brodovi SVI, njih 159, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Hormuškog tjesnaca“, u objavi na svojoj platformi Truth Social.
„Ne smije biti oklijevanja. Također, naši minolovci upravo čiste tjesnac. Ovim putem naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom!“, napisao je.
14:51
prije 8 h
Izraelski vojnici svjedoče o raširenoj pljački u Libanonu: „Zapovjednici znaju i ne čine ništa“
Pljačka se proširila dijelom zato što su neki kontrolni punktovi izraelske vojne policije na izlazima iz južnog Libanona uklonjeni, dok drugi nikada nisu ni uspostavljeni. Vojnici IDF-a kažu da „kada nema kazne, poruka je jasna“.
Prema svjedočanstvima koje su izraelski vojnici i zapovjednici dali listu Haaretz, izraelski vojnici pljačkaju znatne količine civilne imovine iz kuća i poslovnih prostora u južnom Libanonu.
Navodi opisuju krađu motocikala, televizora, slika, sofa i tepiha u velikim razmjerima, što je postalo uobičajeno.
Tvrdi se da su i viši i niži zapovjednici na terenu svjesni tog fenomena, ali ne poduzimaju disciplinske mjere kako bi ga suzbili.
14:35
prije 8 h
VIDEO / Tuga bolničara nakon izraelskog ubojstva civila u Gazi
Bolničar na sjeveru Gaze reagira šokom i tugom nakon što je shvatio da je jedan od civila ubijenih u izraelskom napadu njegov vlastiti rođak, koji je stradao u zračnom udaru na skupinu civila; u napadu je ubijeno pet osoba, uključujući troje djece.
