HDZ: Grmoja je dokazao da je produžena ruka politike ljevice

Kolega Grmoja još je jednom dokazao da je produžena ruka politike ljevice, poručio je Nikola Mažar (HDZ) nakon što je predsjednik Odbora za pravosuđe 'mostovac' Nikola Grmoja najavio sazivanje sjednice toga tijela s točkom oko Vrhovnog suda za srijedu, a ne za ponedjeljak kako je očekivao HDZ.
"Nema nikakvih problema da se sjednica Odbora održi u srijedu, ovime je kolega Grmoja samo još jednom pokazao i dokazao da je produžena ruka politike ljevice i da je uvijek njihov bezuspješni spasitelj", istaknuo je u izjavi novinarima Mažar, potpredsjednik Odbora za pravosuđe.
Naime, HDZ-ova većina s jutrošnje je sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bez oporbe koja je sjednicu napustila, u Sabor uputila prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda, nakon čega su očekivali i sazivanje Odbora za pravosuđe već za ponedjeljak kako bi do četvrtka 31. travnja, kada je predviđeno glasanje, riješili i pitanje 'obezglavljenog' Vrhovnog suda. No, predsjednik tog Odbora, Nikola Grmoja (Most), najavio je kako će ga sazvati tek za srijedu.
Kako bi nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobio predsjednika ili predsjednicu, Odbor za pravosuđe treba uputiti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću mišljenje o tri kandidata koje su već saslušali. Nakon toga predsjednik Milanović u Sabor upućuje prijedlog jednog kandidata u Sabor na imenovanje. Prijedlog treba proći i raspravu na plenarnoj sjednici, stoga je upitno hoće li, ako ga predsjednik ne uputi odmah u srijedu u Sabor, zastupnici stići raspraviti prije izglasavanja. No, iz HDZ-a poručuju da nemaju nikakvih problema da se sjednica Odbora održi u srijedu.
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Mažar ističe kako ovo nije prva opstrukcija oporbe i podsjeća da su 10 ustavnih sudaca izabrali na izvanrednoj, subotnjoj, sjednici Sabora.
"I bez obzira na to smo usvojili kandidate. Tako da ćemo u srijedu na Odboru za pravosuđe uputiti prijedlog tri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda predsjedniku Republike i na plenarnoj sjednici raspravljati o tri kandidata za Ustavni sud, nakon čega očekujemo nastavak rješenja i Ustavnog i Vrhovnog suda", kazao je Mažar.
S obzirom na to da će Odbor zasjedati tek u srijedu, dodao je, a na dnevnom redu plenarne sjednice u ponedjeljak su tri zakona iz resora pravosuđa i ministra Damira Habijana, njih Odbor neće moći raspraviti.
"Za razliku od njih (oporbe), HDZ je dokazao da nudi rješenje upražnjenih mjesta, kako na Ustavnom sudu, tako i u pogledu izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Za razliku od drugih koji neodgovornim bacanjem nekakvih difamacija u eter nastoje diskreditirati povjerenje građana u pravosuđe, HDZ nastoji upotpuniti ova dva mjesta jer mislimo da institucije moraju biti upotpunjene kako bi mogle raditi sukladno svojim zakonskim i ustavnim načelima", poručio je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
Grmoja je ranije danas podsjetio kako je HDZ već prethodnih sedam puta opstruirao točku izbora čelnika Vrhovnog suda dodavši kako su im se sada najednom stekli uvjeti za davanje pozitivnog mišljenja o kandidatima te bi htjeli brže-bolje sjednicu u ponedjeljak da ne ispadne da su oni nešto blokirali.
"Nije mi jasno što se promijenilo jer se ništa nije promijenilo. Za svaku sjednicu se dogovaram s potpredsjednikom iz HDZ-a, no ovdje sila neće proći, na čelu ovog Odbora nemate nekog svog žetona kojeg možete nazvati i reći mu da to odradi i kojeg možete nekakvim makinacijama prisiliti da odrađuje kako HDZ-u odgovara", poručio je Grmoja HDZ-ovcima.
