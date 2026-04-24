HDZ: Grmoja je dokazao da je produžena ruka politike ljevice

Kako bi nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobio predsjednika ili predsjednicu, Odbor za pravosuđe treba uputiti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću mišljenje o tri kandidata koje su već saslušali. Nakon toga predsjednik Milanović u Sabor upućuje prijedlog jednog kandidata u Sabor na imenovanje. Prijedlog treba proći i raspravu na plenarnoj sjednici, stoga je upitno hoće li, ako ga predsjednik ne uputi odmah u srijedu u Sabor, zastupnici stići raspraviti prije izglasavanja. No, iz HDZ-a poručuju da nemaju nikakvih problema da se sjednica Odbora održi u srijedu.