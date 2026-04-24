KALDERA MCDERMITT
Ovo je najveće svjetsko nalazište litija vrijedno 1,5 bilijun dolara: Nalazi se na najgorem mogućem mjestu
Na samoj granici američkih saveznih država Nevade i Oregona prostire se naizgled pusto područje koje bi moglo imati ogroman utjecaj na budućnost globalne energetike. Ispod tog tihog krajolika krije se jedno od najbogatijih dosad otkrivenih ležišta litija, ključnog elementa za proizvodnju baterija.
Prema najnovijim procjenama znanstvenika, kaldera McDermitt mogla bi sadržavati između 20 i 40 milijuna tona litija. Takva količina svrstava je među najznačajnija nalazišta na svijetu, a njezina potencijalna vrijednost mjeri se bilijunima dolara, uzimajući u obzir trenutačne cijene litij-karbonata.
Ono što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom jest njezino podrijetlo. Riječ je o golemom vulkanskom krateru nastalom prije oko 16 milijuna godina, kada je snažna erupcija ispraznila podzemnu magmatsku komoru. Nakon toga područje je prekrilo more vrelog pepela koji se s vremenom stvrdnuo u stijene. Kasnije se u tom krateru formiralo jezero koje je taložilo slojeve mulja i pepela, stvarajući specifične glinene naslage bogate mineralima, piše N1 BiH.
Najbogatiji slojevi blizu površine
Ključnu ulogu u koncentraciji litija odigrali su hidrotermalni procesi. Vruće podzemne vode, zasićene mineralima, cirkulirale su kroz stijene i ispirale litij iz vulkanskog materijala, prenoseći ga u sedimente. S vremenom su se ti sedimenti transformirali u različite vrste gline, među kojima se posebno ističe ilit, mineral sposoban zadržati velike količine litija.
U pojedinim dijelovima nalazišta slojevi ilita dosežu debljinu i do 30 metara, a koncentracija litija u njima znatno premašuje prosječne vrijednosti zabilježene u sličnim ležištima. Dodatna prednost je što se najbogatiji slojevi nalaze relativno blizu površine, što bi moglo olakšati eksploataciju.
Značaj ovog otkrića dodatno raste uzme li se u obzir globalna potražnja za litijem. Očekuje se da će do 2040. godine potrebe tržišta višestruko porasti, ponajprije zbog ubrzanog razvoja električnih vozila i sustava za pohranu energije iz obnovljivih izvora. Upravo zato ovakva koncentracija resursa na jednom mjestu privlači veliku pozornost industrije i vlada diljem svijeta.
Strah od posljedica rudarenja
Ipak, eksploatacija ovog nalazišta otvara i brojna pitanja. Lokalno stanovništvo i autohtone zajednice zabrinuti su zbog mogućeg utjecaja rudarenja na izvore vode, okoliš i kulturnu baštinu. S druge strane, zagovornici projekta tvrde da bi eksploatacija jednog velikog nalazišta mogla imati manji ukupni utjecaj nego otvaranje više manjih rudnika na različitim lokacijama.
Tehnološki izazovi također nisu zanemarivi. Za razliku od litija iz slanih otopina, ovaj metal ovdje je vezan u strukturi gline, što zahtijeva složen proces prerade koji uključuje mljevenje, kemijsku obradu i pažljivo upravljanje vodom i otpadom.
Geolozi danas u McDermittu vide svojevrsni model za buduća istraživanja. Kombinacija specifične magmatske kemije, zatvorenog bazena i dugotrajnog djelovanja topline stvorila je idealne uvjete za formiranje ovog bogatog ležišta. Slične karakteristike sada se traže i u drugim dijelovima svijeta.
Dugoročne posljedice
Iako je potencijal golem, ova lokacija istodobno predstavlja i jedno od najosjetljivijih mjesta za eksploataciju. Riječ je o prostoru gdje se isprepliću interesi prirode, lokalnih zajednica i globalne industrije. Upravo zato odluke koje budu donesene u narednim godinama mogle bi imati dugoročne posljedice, ne samo za ovu regiju region nego i za cjelokupno tržište energije.
Priča o McDermittu jasno pokazuje koliko su duboko povezani geološki procesi iz daleke prošlosti sa suvremenim tehnologijama. Ono što se dogodilo prije milijuna godina danas izravno utječe na razvoj električnih automobila, pohranu energije i način na koji zamišljamo energetsku budućnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare