NOVI TREND
"Lažni" matičari preuzimaju svadbe: Saznajemo zašto ih budući bračni parovi toliko obožavaju
Nova vrsta matičara sve je popularnija u Hrvatskoj. Takozvani simbolični matičari nude personalizirane govore, fleksibilnost oko tematike i ležerniji pristup. No dok jedni u njima vide slobodu izražavanja, službeni matičari upozoravaju da se zbog toga nalaze u neugodnoj situaciji.
Gdje se danas susreću tradicija i novi trendovi, istražila je naša Viktorija Kristić.
Na prvi pogled sve izgleda kao klasično vjenčanje, mladoženja, mlada, matičar i ono najvažnije pitanje, uzimate li. No možda nije odmah očito da iza tih svečanih riječi ne stoji uvijek i pravna težina.
"Neka vam ovo 'da' danas bude prvo od mnogih 'da' koje ćete reći jedno drugome. 'Da' za ljubav, 'da' za izazove, 'da' za sve ono što vam život donese, a nadajmo se da će to biti samo najbolje", poručuje simbolična matičarka tijekom ceremonije.
Poanta simboličnog matičara, objašnjava Katarina Drvodelić, jest održavanje ceremonije prilagođene mladencima, posebno ako se vjenčanje održava na zanimljivoj lokaciji ili atraktivnoj destinaciji.
"Uglavnom žele da bude opušteno, ležerno..."
"Poanta simboličnog matičara je da vam održi ceremoniju, dakle na vašem vjenčanju, posebice ako ste na nekakvoj zanimljivoj lokaciji, na nekakvom imanju ili nekoj ljepšoj destinaciji, da održi romantičnu ceremoniju i proslavu vašeg ulaska u brak. U smislu, ceremonija koja vrlo sliči i pravom vjenčanju kod matičara ili čak i onom u crkvi, nekakva kombinacija svega toga, s onim glavnim dijelovima, razmjenom prstenja, zavjetima ako to mladenci žele, čak i potpisivanjem ako se na to odluče", kaže Katarina Drvodelić, simbolična matičarka.
Uloga simboličnog matičara prvenstveno je upoznati mladence i njihovu priču te sve to pretočiti u romantičan, prigodan govor. Parovi pritom sami biraju stil i tematiku ceremonije.
"Pa dosta mladenaca ima različite teme vjenčanja, pa tu znaju biti, sad karikiram, Harry Potter, Lord of the Rings, razna fantasy vjenčanja. Čak sam imala jedno cosplay vjenčanje, to je isto bilo jako zanimljivo. Ali što se tiče nekakvih konkretnih zahtjeva, u pravilu su svi poprilično jednostavni. Zapravo, obožavam kad imam neke malo zanimljivije teme ili nešto, ali uglavnom žele da bude opušteno, ležerno, nježno", dodaje Drvodelić.
Cijene za službene matičare premašuju i tisuću eura
Simbolični matičar pritom je i financijski pristupačnija opcija. Ovisno o ceremoniji i lokaciji, cijena se kreće oko 400 eura, dok se za službenog matičara na terenu plaća i više od tisuću eura. Drvodelić je gotovo u potpunosti popunjena za ovu godinu, a trend angažiranja simboličnih matičara, čini se, i dalje raste.
Ipak, reakcije javnosti su podijeljene.
"Ma o tome neću čut uopće!", kaže jedna građanka.
"Pa to je glupost čista, što sad reći na tu glupost...", dodaje drugi sugovornik.
"To je onaj koji me uveo u brak s dotičnom tamo, slagao me, prevario me (smijeh). Srećom da nismo u pravom braku, na kraju me čovjek spasio", našalio se treći.
Kada je riječ o službenom "da", stvari ipak izgledaju drugačije jer je brak prije svega pravni čin.
"Miješaju nas s glumcima i to je neugodno. Nitko ne voli da se njegov posao ponižava. Matičar to radi, to mu je u opisu posla i onda ispadne takav članak. Kada je riječ o ljubavi i poštovanju, kada dođete na teren, razgovarate s mladencima ili partnerima, dogovorite način sklapanja braka ili životnog partnerstva i imate jedan srdačan pristup. Mislim, mi smo uvijek srdačni. Nema tu razlike", ističe Kristina Horvatić, voditeljica Odsjeka za matičarstvo.
Dodaje kako je problem nastao kada su se u medijima pojavili članci o pijanim matičarima na svadbama, pri čemu nije bilo jasno da je riječ o simboličnim, odnosno lažnim matičarima.
"Policajac ne smije biti lažan, trgovac nije lažan. Mislim, hoću reći, tu se petlja. Znam da je možda riječ o cijeni, ali s druge strane, ne vjenčavate se stalno", kaže Horvatić.
I dok službeni matičari upozoravaju na potrebu zaštite profesije i jasnijeg pravnog okvira, činjenica je da izgovoriti sudbonosno "da" u simboličnoj ceremoniji nije zakonski obvezujuće, pa na kraju sve ostaje na izboru mladenaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare