Brat Benjamina Netanyahua stigao u Zagreb i održao predavanje na Fakultetu političkih znanosti

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, stigao je danas na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu gdje je kao gost predavač održao predavanje studentima.
Netanyahu je na FPZG stigao na poziv profesora Borisa Havela, koji ima opomenu pred otkaz zbog prošlogodišnjeg vrijeđanja novinarke Maje Sever, u sklopu kolegija "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism", prenosi Jutarnji list.
Pratili su ga zaštitari, a nakon što je završio predavanje, dočekao ga je veliki crni Mercedes. S njime je bio i izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.
Cilj kolegija je, kako stoji na stranici fakulteta, upoznati studente s interakcijom Židova i Arapa na Bliskom istoku od vremena Prve alije (židovske imigracije u Palestinu) te rođenja cionizma kao organiziranog političkog pokreta do danas.
Predavanje nije najavljeno na službenoj stranici fakulteta niti na društvenim mrežama, što inače nije slučaj.
