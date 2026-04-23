Krigla piva može imati iznenađujuću zdravstvenu korist

Ispijanje poneke krigle piva može osigurati "značajne razine" esencijalnog vitamina koji potiče rad mozga u vašoj prehrani, navodi se u novoj studiji.
Vitamin B6 dobar je za mozak, krv i imunološki sustav, a nalazi se u širokom rasponu namirnica. "Porcija" piva može zadovoljiti oko 15 posto vaše dnevne potrebe za vitaminom B6, kažu autori, a čak i bezalkoholno pivo može imati isti učinak.
Mnogi sirovi sastojci koji se koriste za proizvodnju piva, uključujući ječam, pšenicu i pivski kvasac, sadrže vitamin B6, a proces kuhanja ga ne uništava u potpunosti, sugerira istraživanje, piše BBC.
B6 je esencijalni nutrijent koji dobivamo hranom. Dobri izvori vitamina B6 su meso i riba, ali prisutan je i u drugim namirnicama, uključujući zobene pahuljice, krumpir i slanutak. Pravi nedostatak vitamina B6 je rijedak, iako ponekad razine mogu biti malo niske, često uz nedostatak drugih vitamina B, poput B12, što može uzrokovati umor i mučninu.
Studija, u kojoj je testirano 65 različitih piva kupljenih u lokalnim supermarketima u Njemačkoj, otkrila je da je tamno lager pivo imalo najveći sadržaj vitamina B6, a slijede ga lageri, tamni lageri i pšenična piva.
Rižina piva imala su najmanji sadržaj vitamina B6. Bezalkoholna piva kojima je uklonjen etanol nakon potpune fermentacije imala su višu razinu vitamina B6 od onih proizvedenih korištenjem kvasaca koji proizvode manje etanola.
Prosječni lager u studiji osigurao je 20% preporučenog dnevnog unosa vitamina B6. Jedan od testiranih bezalkoholnih lagera osigurao je gotovo 59%.
Muškarcima je potrebno oko 1,4 mg dnevno, a ženama 1,2 mg vitamina B6, prema NHS-u. Litra piva može sadržavati između 0,3 mg i 1 mg, sugerira istraživanje.
Ako se držite preporučenih ograničenja alkohola, to nije dovoljno da vam regulatori dopuste stavljanje naljepnice na prednju stranu boce kojom se hvali sadržaj vitamina, ali to je i dalje mjerljiva količina, kaže autor studije prof. Michael Rychlik. Nalazi su korisni "samo za potrošače koji žele optimizirati unos vitamina", dodao je.
Tradicionalno njemačko pivo bock (tamni lager) sadržavalo je najviše vitamina B6 od svih testiranih piva zbog relativno visokog sadržaja alkohola, počevši od oko 6,5%.
Bridget Benelam iz Britanske zaklade za prehranu kaže da je niska razina vitamina B6 rijetka kod ljudi u Velikoj Britaniji jer se nalazi u toliko mnogo namirnica. "Ne bismo sugerirali da se pivo ili bilo koje alkoholno piće smatra ključnim izvorom hranjivih tvari. To bi trebalo biti iz prehrane. Osim ako se ne hranite vrlo ograničenom prehranom, malo je vjerojatno da nećete dobivati dovoljno vitamina B6", poručila je.
Ako imate drugih zdravstvenih problema, poput alkoholizma ili kronične bolesti bubrega, tada biste mogli imati problema, kaže Benelam.
Preporučuje da se usredotočite na druge važne vitamine B skupine, vanjske poput B12 i riboflavina, poznatog i kao B2, koji se obično nalaze u mliječnim proizvodima i hrani životinjskog podrijetla. "Oni igraju ulogu u metabolizmu i oslobađanju energije", objašnjava i veganima savjetuje da biraju obogaćene zamjene za mlijeko i jogurt kako bi apsorbirali više ovih vitamina, piše BBC.
