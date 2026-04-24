Ne sadite rajčice dok ovo ne pročitate: Ako je odmah pored njih, jedna biljka može im uništiti cijeli urod

Ono što nikako ne smijete saditi uz rajčicu su krumpir, krastavci i komorač jer izlučevine iz njihova korijena negativno utječu na rast rajčice. Rajčice su osjetljive na slične bolesti kao krumpir i kukuruz, pa te biljke treba saditi na razmak. Rajčice ne treba saditi blizu paprike jer se te biljke natječu za hranjive tvari iz tla.