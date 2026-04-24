Ne sadite rajčice dok ovo ne pročitate: Ako je odmah pored njih, jedna biljka može im uništiti cijeli urod

Iskusni vrtlari otkrivaju koje biljke dižu urod rajčice, a koje je guše i šire bolesti
Oglas
Biljka koju ćete pronaći u gotovo svakom povrtnjaku je rajčica. Relativno se lako uzgaja i daje velike, crvene, sočne plodove. No, kako bi uzgoj bio što uspješniji, dobro je znati neke provjerene vrtlarske trikove, piše Jutarnji list.
Primjerice, što saditi, a što ne saditi pokraj rajčice. Vrtlari otkrivaju kako su rajčice i bosiljak odlična kombinacija za posaditi jedno kraj drugoga. Bosiljak tjera štetnike koji napadaju rajčicu i povećava urod rajčice.
Uz svaku presadnicu rajčice poželjno je posaditi tri sadnice bosiljka. Ako redovito berete vrhove bosiljka, on će se razgranati i dati aromatičnije listove te neće prije vremena procvjetati, tvrde iskusni vrtlari.
Prema iskustvima biovrtlara, neven djeluje i kao prirodna zaštita rajčice i poboljšava njezin urod. Neven je i ljekovita biljka. Dobar susjed rajčici je češnjak koji tjera crvenog pauka (koprivinu grinju).
Uz rajčice dobro je posaditi niski grah ili crni azuki grah jer mahunarke fiksiraju dušik u tlu i stavljaju ga na raspolaganje korijenu rajčice te tako služe kao prirodno gnojivo. No, uz rajčicu ne treba saditi visoki grah i grašak jer se oko nje mogu zapetljati i ugušiti je.
Ono što nikako ne smijete saditi uz rajčicu su krumpir, krastavci i komorač jer izlučevine iz njihova korijena negativno utječu na rast rajčice. Rajčice su osjetljive na slične bolesti kao krumpir i kukuruz, pa te biljke treba saditi na razmak. Rajčice ne treba saditi blizu paprike jer se te biljke natječu za hranjive tvari iz tla.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas