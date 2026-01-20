BBC: Europski parlament suspendirat će trgovinski sporazum između EU i SAD

Njime su američke carine na sav uvoz iz EU-a smanjene na 15 posto, što se u tom trenutku smatralo dobrim dogovorom s obzirom na to da je Trump prijetio carinama od 30 posto. Međutim, sporazum mora odobriti Europski parlament, a Odbor za međunarodnu trgovinu još nije dovršio njegovu analizu.