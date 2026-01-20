BBC: Europski parlament suspendirat će trgovinski sporazum između EU i SAD

Odobrenje trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a, koji je dogovoren u srpnju, trebalo bi biti suspendirano u Europskom parlamentu, prema izvorima bliskima parlamentarnom Odboru za međunarodnu trgovinu.
Očekuje se da će suspenzija biti objavljena sutra poslijepodne u Strasbourgu. Sporazum između predsjednika Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen postignut je u srpnju na Trumpovu golf-terenu u Škotskoj, prenosi BBC.
Njime su američke carine na sav uvoz iz EU-a smanjene na 15 posto, što se u tom trenutku smatralo dobrim dogovorom s obzirom na to da je Trump prijetio carinama od 30 posto. Međutim, sporazum mora odobriti Europski parlament, a Odbor za međunarodnu trgovinu još nije dovršio njegovu analizu.
U subotu je, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump uputio prijetnje američkim carinama vezanim uz Grenland, utjecajni njemački zastupnik u Europskom parlamentu Manfred Weber izjavio da „odobrenje u ovoj fazi nije moguće“.
Dok je sporazum bio u završnoj fazi, EU je suspendirao svoje protumjere, odnosno uzvratne carine na robu iz SAD-a u vrijednosti od 93 milijarde eura. Ta suspenzija istječe 6. veljače, a bez njezina produljenja ili parlamentarnog odobrenja sporazuma, carine EU-a na američku robu stupit će na snagu 7. veljače.
