Sporazum Trump - von der Leyen

BBC: Europski parlament suspendirat će trgovinski sporazum između EU i SAD

author
Hina
|
20. sij. 2026. 18:19
reuters, eu sad
Reuters/File Photo

Odobrenje trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a, koji je dogovoren u srpnju, trebalo bi biti suspendirano u Europskom parlamentu, prema izvorima bliskima parlamentarnom Odboru za međunarodnu trgovinu.

Očekuje se da će suspenzija biti objavljena sutra poslijepodne u Strasbourgu. Sporazum između predsjednika Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen postignut je u srpnju na Trumpovu golf-terenu u Škotskoj, prenosi BBC.

Njime su američke carine na sav uvoz iz EU-a smanjene na 15 posto, što se u tom trenutku smatralo dobrim dogovorom s obzirom na to da je Trump prijetio carinama od 30 posto. Međutim, sporazum mora odobriti Europski parlament, a Odbor za međunarodnu trgovinu još nije dovršio njegovu analizu.

U subotu je, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump uputio prijetnje američkim carinama vezanim uz Grenland, utjecajni njemački zastupnik u Europskom parlamentu Manfred Weber izjavio da „odobrenje u ovoj fazi nije moguće“.

Dok je sporazum bio u završnoj fazi, EU je suspendirao svoje protumjere, odnosno uzvratne carine na robu iz SAD-a u vrijednosti od 93 milijarde eura. Ta suspenzija istječe 6. veljače, a bez njezina produljenja ili parlamentarnog odobrenja sporazuma, carine EU-a na američku robu stupit će na snagu 7. veljače.

Teme
Carine Europski parlament Suspenzija protumjera Trgovinski spor EU-SAD Trgovinski sporazum

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

