Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici predstavili su projekte izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak na jednosmjensku nastavu.
Gotovo 70 posto zagrebačkih učenika pohađa dvosmjensku nastavu i stoga će prelazak na jednosmjensku nastavu biti veliki izazov, istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec.
"Jednosmjenska će nastava omogućiti više izvannastavnih aktivnosti za djecu, više termina za lokalne sportske klubove i rekreaciju, veće kuhinje i blagovaonice tako da svako dijete ima topli obrok jer nemaju sva djeca iste mogućnosti. Bit će lakše i roditeljima koji rade jer veći dio vremena dok su roditelji na poslu, jednosmjenskom nastavom će biti na poslu, a ne da su do 7 navečer na nastavi”, rekla je Dolenec, prenosi Dnevnik.hr.
Ovdje su gradski i državni prioriteti podešeni, dodala je, ali i upozorila da će preseljenje predstavljati veliki napor. Naći zadovoljavajući prostor u smislu veličine u Zagrebu teško je pa je stoga riječ i o dogradnji osnovnih škola, kazala je, ali i poručila da imaju iskustvo i kapacitete.
"Trenutno 74 posto škola ima dvosmjensku nastavu i to je izazov, imamo puno više objekata, recimo kad zbrojite Split, Rijeku, Osijek, Zadar i Veliku Goricu, Zagreb ima više škola od svih njih zajedno. U Zagrebu je velika urbanizacija pa je teško organizirati i seljenje kroz gradske četvrti. Kad bismo istovremeno imali 50 građevinskih dozvola, ne bismo mogli istovremeno sve raseliti i organizirati”, poručila je Dolenec naglasivši da velik broj škola ima više od 500 djece.
"Nama trebaju velike parcele, a to u velikom dijelu grada ne postoji tako da mi gledamo dograditi postojeće škole, one koje imaju veliku parcelu da se mogu nadograditi. Naslijedili smo dosta problema s neriješenim imovinsko pravnim odnosima"; upozorila je Dolenec.
"Gradu je u interesu da se Vjesnik što prije ukloni"
Što se tiče odgode rušenja Vjesnika, Tomašević je podsjetio: "Mi ne provodimo javnu nabavu, mi smo suvlasnik. Nadam se da će Državna komisija brzo odlučiti i onda o tome ovisi koliko će sve trajati, ako se uvaže potrajat će neko vrijeme."
"Gradu je u interesu da se Vjesnik zbog prometa što prije ukloni", istaknuo je i podsjetio da su u tjedan dana izgradili prometnicu: "Propusno je nekih 70 posto, da bi bilo 100 posto potrebno je ukloniti neboder."
"Drago nam je da će se ići na javni urbanistički natječaj", rekao je u vezi očekivanja onoga što bi se moglo graditi na mjestu Vjesnika.
"Hitni prijem na Rebru nije pred kolapsom, ali..."
Nakon što je Sindikat KBC-a Zagreb upozorio da je hitni prijem na Rebru pred kolapsom zbog loše organizacije i preopterećenosti osoblja koja ugrožava sigurnost pacijenata, Tomašević je kazao da sustav nije pred kolapsom: "Ali ima određene probleme kao i drugi. Glavni problem u cijeloj Hrvatskoj je problem zdravstvenih radnika pa tako i u Zagrebu."
Podsjetio je i da su uložili u 60 novih vozila te da je pokrenuta nabava za novih 12: "Ali ne možemo utjecati na sam sektor i na tržište rada.
