"Jednosmjenska će nastava omogućiti više izvannastavnih aktivnosti za djecu, više termina za lokalne sportske klubove i rekreaciju, veće kuhinje i blagovaonice tako da svako dijete ima topli obrok jer nemaju sva djeca iste mogućnosti. Bit će lakše i roditeljima koji rade jer veći dio vremena dok su roditelji na poslu, jednosmjenskom nastavom će biti na poslu, a ne da su do 7 navečer na nastavi”, rekla je Dolenec, prenosi Dnevnik.hr.