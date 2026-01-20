FOTO / Poljoprivrednici prosvjedovali u Strasbourgu: "Von der Leyen, idi kući"

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošli tjedan u Paragvaju i tek ga treba odobriti Europski parlament. Ovim prosvjedom poljoprivrednici žele nastaviti vršiti pritisak na donositelje odluka u EU-u. Strahuju od nesrazmjerne konkurencije koju će donijeti jeftin uvoz iz zemalja Južne Amerike.