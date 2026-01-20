Oglas

Ispred EP-a

FOTO / Poljoprivrednici prosvjedovali u Strasbourgu: "Von der Leyen, idi kući"

Hina
20. sij. 2026. 17:40
French farmers from FNSEA and Jeunes Agriculteurs farm unions sit in their tractors with messages reading "Save your farmers. Ursula go away." and " No Mercosur" along a road near the European Parliament
REUTERS/Yves Herman

Nekoliko tisuća europskih poljoprivrednika prosvjedovalo je u utorak u francuskome Strasbourgu protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i zemalja latinoameričkog bloka Mercosur.

Kako tvrde lokalni dužnosnici u grad je stiglo oko 5000 prosvjednika i nekoliko stotina traktora. U Strasbourgu ovaj tjedan Europski parlament održava svoju redovitu plenarnu sjednicu.

Zastupnici EU-a u srijedu će odlučiti žele li zatražiti mišljenje Europskog suda pravde (ESP) o tomu je li sporni sporazum Mercosura kompatibilan s pravom EU-a, što bi moglo odgoditi proces ratifikacije.

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošli tjedan u Paragvaju i tek ga treba odobriti Europski parlament. Ovim prosvjedom poljoprivrednici žele nastaviti vršiti pritisak na donositelje odluka u EU-u. Strahuju od nesrazmjerne konkurencije koju će donijeti jeftin uvoz iz zemalja Južne Amerike.

A protester holds a placard with a caricature of European Commission President Ursula von der Leyen outside the European Parliament REUTERS/Yves Herman
REUTERS/Yves Herman

Danas su demonstranti palili dimne bombe i isticali transparente sa sloganima na kojima je pisalo "Von der Leyen, idi kući", upućenima predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Demonstracije su prouzročile znatne poremećaje u prometu u Strasbourgu, a nekoliko je prometnica blokirano.

