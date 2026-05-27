DOBILA OTKAZ U TRAVNJU
Bivšoj američkoj državnoj odvjetnici dijagnosticiran rak: "Oporavljam se"
Bivšoj američkoj državnoj odvjetnici Pam Bondi dijagnosticiran je rak štitnjače nakon što je u travnju napustila Ministarstvo pravosuđa, izjavila je za CNN.
Bondi je rekla da se liječi, a prije nekoliko tjedana bila je i na operaciji. Bondi je za CNN izjavila da se još uvijek oporavlja i da se "dobro osjeća".
Predsjednik Donald Trump otpustio je Bondi s mjesta državne odvjetnice početkom travnja, a Todd Blanche sad je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika.
Ona bi trebala svjedočiti u petak u istrazi Nadzornog odbora Zastupničkog doma protiv Jeffreyja Epsteina.
Axios je prvi izvijestio o Bondinoj dijagnozi, a također je izvijestio da će imati novu ulogu u administraciji, pridruživši se Predsjedničkom vijeću savjetnika za znanost i tehnologiju.
Na pitanje o Bondinoj novoj ulozi, potpredsjednik JD Vance rekao je za CNN: "Pam je bila izuzetno vrijedan član predsjedničkog tima i oduševljen sam zbog nje i svih nas što će ostati uključena u suočavanje s nekim od najvažnijih problema s kojima se administracija suočava."
Mjesecima prije njezina otkaza, Trump je raspravljao o svojim frustracijama s Bondi zbog, kako je smatrao, neuspjeha u agresivnom pokretanju postupaka protiv svojih političkih protivnika.
Također je kritizirana zbog načina na koji je postupala s Epsteinovim dosjeima, što se pokazalo beskrajnom glavoboljom za administraciju i za samog predsjednika dok se suočavao s kritikama zbog vlastitog prijateljstva s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
