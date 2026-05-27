Oglas

DOBILA OTKAZ U TRAVNJU

Bivšoj američkoj državnoj odvjetnici dijagnosticiran rak: "Oporavljam se"

author
N1 Info
|
27. svi. 2026. 17:30
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Pam Bondi
WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

Bivšoj američkoj državnoj odvjetnici Pam Bondi dijagnosticiran je rak štitnjače nakon što je u travnju napustila Ministarstvo pravosuđa, izjavila je za CNN.

Oglas

Bondi je rekla da se liječi, a prije nekoliko tjedana bila je i na operaciji. Bondi je za CNN izjavila da se još uvijek oporavlja i da se "dobro osjeća".

Predsjednik Donald Trump otpustio je Bondi s mjesta državne odvjetnice početkom travnja, a Todd Blanche sad je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika.

Ona bi trebala svjedočiti u petak u istrazi Nadzornog odbora Zastupničkog doma protiv Jeffreyja Epsteina.

Axios je prvi izvijestio o Bondinoj dijagnozi, a također je izvijestio da će imati novu ulogu u administraciji, pridruživši se Predsjedničkom vijeću savjetnika za znanost i tehnologiju.

Na pitanje o Bondinoj novoj ulozi, potpredsjednik JD Vance rekao je za CNN: "Pam je bila izuzetno vrijedan član predsjedničkog tima i oduševljen sam zbog nje i svih nas što će ostati uključena u suočavanje s nekim od najvažnijih problema s kojima se administracija suočava."

Mjesecima prije njezina otkaza, Trump je raspravljao o svojim frustracijama s Bondi zbog, kako je smatrao, neuspjeha u agresivnom pokretanju postupaka protiv svojih političkih protivnika.

Također je kritizirana zbog načina na koji je postupala s Epsteinovim dosjeima, što se pokazalo beskrajnom glavoboljom za administraciju i za samog predsjednika dok se suočavao s kritikama zbog vlastitog prijateljstva s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Teme
pam bondi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ