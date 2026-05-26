CROBAROMETAR - SVIBANJ
Evo tko su najpopularniji, a tko najnepopularniji hrvatski političari i stranke
Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, a provodi agencija Ipsos, donio je broje zanimljivosti u svibnju.
Među temama koje su obilježile mjesec i dalje je afera u skijaškom savezu koja se prelila i na Hrvatski olimpijski odbor, govorilo se i o Mirti Matić koja je dobila povjerenje Hrvatskog sabora za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, inflaciji u Hrvatskoj koja je među najvećima u eurozoni, a tu je i kriza na Bliskom istoku koja na sve utječe.
Gotovo da nema pomaka u redoslijedu stranaka.
Crobarometar pokazuje da je HDZ i dalje prvi izbor ispitanika s 27,2 posto podrške birača. Prati ga SDP s podrškom od 20,3 posto.
Slijedi Možemo s 12,3 posto, dok je Most na 7,9 posto. Domovinski pokret ovaj je mjesec na tri posto, Hrvatska stranka umirovljenika i stranka Drito su na 2,2 posto a sve ostale stranke su na manje od dva posto podrške.
Prvi na ljestvici top pet najpopularnijih političara i dalje je Zoran Milanović, 59 posto ispitanika o njemu ima pozitivan dojam.
Ovaj mjesec drugo mjesto dijele Biljana Borzan i Tomo Medved s 43 posto.
Treće mjesto zauzeo je Ivan Anušić s 41 posto. Na četvrtom mjestu je Andrej Plenković s 40 posto te peto mjesto dijele Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja s 38 posto.
Ivan Penava, šef DP-a, čvrsto drži poziciju najnepopularnijeg političara, 63 posto ispitanika o njemu ima negativan dojam.
Drugi je premijer Plenković s 55 posto. Na trećem mjestu je Gordan Jandroković s 54 posto, na četvrtom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s 53 posto te je Ivana Kekin na petom mjestu s 52 posto.
Andrej Plenković među simpatizerima HDZ-a ima podršku od 94 posto, Medved 85 posto, a Anušić 83 posto. Kod simpatizera SDP-a Zoran Milanović ima podršku od 99 posto, a Siniša Hajdaš Dončić 67 posto podrške.
Percepcija problema
Ako pogledamo koji probleme najviše muče građane, 65 posto ispitanika ovaj mjesec ističe korupciju kao najveći problem. Iza toga slijedi inflacija i rast cijena sa 62 posto, što govori da je pritisak na novčanike građana i dalje izrazito jak. To prati i nezadovoljstvo niskim plaćama i lošim standardom s 51 posto te su kao jedan od najvećih problema u zemlji istaknute i male mirovine s 49 posto. Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, znatno su ispod praga od 50 posto.
Crobarometar ovaj mjesec donosi i razmišljanja građana o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću koji je već drugu godinu na toj funkciji.
Njegovim radom nezadovoljno je 34 posto ispitanika, niti zadovoljno niti nezadovoljno je 38 posto ispitanika, dok je zadovoljno tek njih pet posto. Za njega nije čulo sedam posto, a 16 posto ne zna.
Prisutnost političara u medijima
I ovaj mjesec Crobarometar donosi podatke agencija Presscut/Medianet o prisutnosti političara u svim medijima. Podaci se odnose na protekla dva mjeseca.
Daleko najprisutniji u medijima je premijer Plenković s više od 12.600 pojavljivanja.
Triput manje prisutan je predsjednik Milanović, s nešto više od 4000 pojavljivanja. Zagrebački gradonačelnik u dva mjeseca ima više od 3700 pojavljivanja u medijima.
Slijedi predsjednik Sabora Gordan Jandroković s više od 2200. Ministar branitelja Tomo Medved ima nešto ispod 2000 pojavljivanja u medijima, dok su ostali daleko ispod te brojke.
