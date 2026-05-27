upozorenje putnicima
Ako uskoro putujete u ovu europsku zemlju, odmah provjerite kartu: Prijete masovna otkazivanja i ogromna kašnjenja
Nije lako raditi u zrakoplovnoj industriji posljednjih godina. Zbog manjka zaposlenih, velikog broja letova i sve češćih promjena u rasporedu, radnici na aerodromima i u aviokompanijama diljem Europe rade pod velikim pritiskom, često u vrlo stresnim uvjetima.
Istovremeno, kriza troškova života dodatno je pogodila zaposlene pa mnogi danas za znatno više posla dobivaju manju plaću nego prije, piše Nova.rs.
Zbog toga su štrajkovi u zrakoplovnom sektoru postali gotovo svakodnevica diljem Europe. Od Italije i Belgije do Francuske i Grčke, posljednjih godina tisuće letova kasnile su ili bile otkazane zbog obustave rada zaposlenika na aerodromima i u aviokompanijama.
Novi veliki val problema očekuje se 3. lipnja u Portugalu, gdje bi putovanja mogla biti ozbiljno poremećena. Kabinsko osoblje aviokompanija, zajedno sa željezničkim radnicima i zaposlenima u javnom prijevozu, najavilo je štrajk zbog planiranih reformi vlade.
Prema pisanju portala The Resident, postoji mogućnost otkazivanja čak do 500 letova. Međutim, problemi se neće odnositi samo na zračni promet. Očekuju se poremećaji i u radu vlakova, trajekata, metroa i autobusa diljem zemlje pa bi se milijuni putnika mogli suočiti s ozbiljnim komplikacijama.
Putnicima koji planiraju putovanje u Portugal ili presjedanje preko portugalskih aerodroma savjetuje se da redovito provjeravaju status svojih letova i unaprijed prate informacije o mogućim promjenama u prometu.
Što se događa ako aviokompanija stupi u štrajk?
U slučaju da štrajk dovede do kašnjenja ili otkazivanja leta, aviokompanija je u mnogim situacijama obvezna putnicima pružiti pomoć ili određenu vrstu naknade. Ipak, sve ovisi o okolnostima i pravilima same kompanije.
Pojedine aviokompanije ne pokrivaju situacije koje smatraju „okolnostima izvan svoje kontrole“, poput štrajkova aerodromskog osoblja ili radnika zaduženih za prtljagu. Također, visina eventualne naknade često ovisi i o putnom osiguranju koje putnik ima.
Važno je i kada je karta kupljena. Ako ste rezervirali let nakon što je štrajk već službeno najavljen, šanse za dobivanje kompenzacije uglavnom su vrlo male.
Ipak, treba imati na umu da najavljeni štrajk ne znači nužno da će do njega zaista i doći. U mnogim slučajevima sindikati koriste štrajk kao sredstvo pritiska tijekom pregovora s poslodavcima pa se dogovor ponekad postigne u posljednji trenutak.
U svakom slučaju, svi koji u narednom razdoblju putuju kroz europske aerodrome trebali bi računati na moguće gužve, kašnjenja i promjene planova.
