Ante Žigman je novi guverner HNB-a

Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Nakon što je jučer Sabor razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, jutros je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef središnje banke biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman, piše Mislav Šimatović za Večernji list.