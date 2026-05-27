Potres kod Petrinje: "Jak udar i dugo se treslo"

EMSC

Danas u 9:51 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 8 km od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice.

Podijeli

Oglas

Prema prvim informacijama EMSC-a u 9:51, prema lokalnom vremenu, zabilježen je potres s epicentrom, na dubini od 9 kilometara, a 10 kilometara od Siska jačine 4,1 prema Richteru.

Epicentar potresa zabilježen je 56 kilometara od Zagreba.

"Jak udar i dugo se treslo", napisao je jedan od korisnika EMSC-a.

"Bome dobro ljulja", napisao je drugi.