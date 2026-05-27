magnitude 3,7
Potres kod Petrinje: "Jak udar i dugo se treslo"
Danas u 9:51 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 8 km od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice.
Prema prvim informacijama EMSC-a u 9:51, prema lokalnom vremenu, zabilježen je potres s epicentrom, na dubini od 9 kilometara, a 10 kilometara od Siska jačine 4,1 prema Richteru.
Epicentar potresa zabilježen je 56 kilometara od Zagreba.
"Jak udar i dugo se treslo", napisao je jedan od korisnika EMSC-a.
"Bome dobro ljulja", napisao je drugi.
#Earthquake (#potres) possibly felt 23 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 27, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NhxFXyNwfP
