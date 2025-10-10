predsjednik i tehnologija
"Ništa se ne radi!" Trump slučajno objavio privatnu poruku na Truth Socialu
U poruci adresiranoj na "Pam", objavljenoj na njegovom javnom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Trump je pozvao glavnu tužiteljicu da podigne optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a, Jamesa Comeyja, piše Futurism.
"Pravda mora biti zadovoljena, ODMAH!"
U zbunjujućoj objavi prošlog mjeseca, američki predsjednik Donald Trump uputio je ono što se činilo kao oštar apel svojoj državnoj odvjetnici Pam Bondi.
U poruci adresiranoj na "Pam", objavljenoj na njegovom javnom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Trump je pozvao glavnu tužiteljicu da podigne optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a, Jamesa Comeyja.
"Pam: Pregledao sam preko 30 izjava i objava koje, u suštini, govore: ‘ista stara priča kao i prošli put, sve je samo priča, nema akcije. Ništa se ne radi’", napisao je Trump. "Ne možemo više odgađati, to uništava naš ugled i kredibilitet. Opozvali su me dvaput, i podigli optužnicu protiv mene (5 puta!), NI ZBOG ČEGA. PRAVDA MORA BITI ZADOVOLJENA, ODMAH!!! Predsjednik DJT."
I asked Attorney General Bondi about the Justice Department carrying out vengeance prosecutions of Trump’s political opponents.— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) October 9, 2025
Again and again, she refused to answer.
She's the Chief Legal Officer for the people of the United States, not the President’s personal lawyer. pic.twitter.com/bwF0QPnLEz
Trump je greškom objavio poruku koju je htio poslati glavnoj državnoj odvjetnici
Tada su mnogi nagađali da je izrazito osobna objava zapravo trebala biti privatna poruka, no takva bi pogreška bila nevjerojatna, čak i za Trumpa. Obavlja li aktualni predsjednik doista službene poslove preko vlastite društvene mreže, ne mareći za posljedice, pita se Futurism.
Potvrda je stigla od Wall Street Journala, koji je rasvijetlio situaciju. Prema izvorima iz Bijele kuće, objava je doista bila namijenjena isključivo za Bondi.
Anonimni dužnosnik izjavio je da je Trump bio "iznenađen" kada je saznao da je poruka javna, jer ju je, kako je smatrao, ispravno adresirao na "Pam".
Hvalio se time da Barron zna upaliti laptop
Ako vam to zvuči previše glupo da bi bilo istinito, sjetite se da je Trump poznat po digitalnoj nepismenosti — ne zna koristiti računalo, a jednom se hvalio da njegov sin Barron zna „upaliti laptop”, kao da je to dokaz tehničke sposobnosti.
Donald Trump on his son Barron: “He can look at a computer... I turn off his laptop, I said, ‘Oh good,’ and I go back about five minutes later, he’s got his laptop, I say, ‘How do you do that?’.. He’s got an unbelievable aptitude in technology."🤡— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 21, 2025
(March)
pic.twitter.com/jiTHXK2anI
Sama Bondi navodno je bila bijesna. Kako piše WSJ, brzo je nazvala osoblje Bijele kuće i samog Trumpa, koji je sat vremena kasnije objavio novu poruku u kojoj je rekao da državna odvjetnica radi „IZVRSAN posao.”
Comey, Trumpova stalna meta otkako je bio uključen u ozloglašeni Steeleov dosje, optužen je pet dana kasnije po saveznoj optužnici.
Krhko razumijevanje društvenih mreža
U međuvremenu, Trumpovo krhko razumijevanje društvenih mreža nastavlja se urušavati. U četvrtak je fotoreporter Associated Pressa snimio rukom napisanu bilješku vidno nervoznog državnog tajnika Marca Rubija, upućenu predsjedniku s uputom da objavi nešto na društvenim mrežama.
Read his own words. Donald Trump is a mob boss who directed one of his henchmen, AG Pam Bondi, to go after his political opponents. It's corruption. Plain as day. https://t.co/A4m4pgm8W0 pic.twitter.com/7aVWMNCb4t— Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) October 7, 2025
„Moraš uskoro odobriti objavu na Truth Socialu kako bi ti prvi najavio dogovor,” stajalo je u poruci, s referencom na mirovni plan između Izraela i Hamasa.
Otprilike deset minuta kasnije, predsjednik je nespretno napustio sastanak.
„Moram sada ići pokušati riješiti neke probleme na Bliskom istoku — iako me jako dobro predstavlja naš državni tajnik,” rekao je Trump okupljenim desničarskim influencerima. „Vjerojatno bi on mogao obaviti i bolji posao od mene, ali tko zna.”
