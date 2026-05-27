konvertirani krediti
Vrhovni sud donio odluku o "švicarcu"!
Vrhovni sud u srijedu je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njem sadržaj biti poznat nakon što odluka bude napisana i poslana strankama.
"Danas 27. svibnja 2026. prošireno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske donijelo je odluku u predmetu kolokvijalno nazvanom 'konvertirani krediti u CHF'. Nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama o njoj će priopćenjem biti obaviještena javnost”, priopćio je šturo najviši sud ne otkrivajući detalje.
Mediji su ranije objavili da bi prošireno vijeće Vrhovnog suda uskoro trebalo objaviti pravno shvaćanje jesu li dužnici u švicarskom franku koji su konvertirali svoje kredite odštećeni ili nisu.
Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, potom su izvijestili da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.
Naveli su i da je prema ranijim procjenama obeštećenje bilo na razini od 1,2 milijarde eura te da su novu procjenu napravili "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom.
Hrvatska udruga banaka (HUB) uzvratila je da se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.
"Tužbu je podnijelo 30 tisuća potrošača"
Iz Udruge Franak očekuju odluku u skladu s pravom Europske unije. Banke pak, rekao je Goran Aleksić za net.hr, čekaju odluku u skladu s pravom Hrvatske udruge banaka.
"Pravo Hrvatske udruge banaka nije pravo koje je zapisano u zakonima i kaže da smo mi od početka bili u euro kreditu i da se razlike računaju u odnosu na takav euro kredit, zbog toga jer smo proveli konverziju. Međutim, to nije tako", kaže Aleksić.
Banke smatraju da je konverzijom riješen problem i da su dužnici dovedeni u položaj usporediv s korisnicima euro-kredita, Udruga Franak smatra da konverzija nije obeštećenje, da potrošačima nisu vraćeni preplaćeni iznosi i zatezne kamate te da imaju pravo na puno obeštećenje.
"Tužbu je podnijelo 30 tisuća potrošača s konvertirani kreditima. One su zajedno teške otprilike, sa zateznim kamatama, oko 700 milijuna eura. Ako bi se sudilo ovako kao što mi ne bismo htjeli i što je protivno zakonu, onda bi taj iznos bio svega nekih 45 milijuna eura", podsjetio je.
Ukupno je sklopljeno 125.000 ugovora s kreditima u "švicarcima". Konvertirano je oko 60.000. Od ostalih 65.000 kredita, njih 5000 nije konvertirano, iako su na to imali pravo, a 60.000 kredita nikada nije konvertirano jer su otplaćeni prije konverzije.
"I ti koji su otplatili kredite prije konverzije, koji nisu konvertirali, i ovi drugi koji nisu konvertirali, a mogli su to učiniti - koji god je od njih je podigao tužbu, taj će dobiti svoj novac, to više nije upitno. Ima još oko 30.000 tužbi potrošača koji nisu konvertirati kredite", naglasio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare