Stručnjak tumači zašto se u političkim anketama godinama ništa ne mijenja: "Morate biti tema na kavi"

"S obzirom na to i budući da će zajedno ići na izbore, možemo ih gledati kao cjelinu. Imamo i politički prostor u kojemu djeluje Most, a prethodno ga je držao Živi zid, u kojemu se isti antisistemski i antikoruptivni momenti personificiraju u drugim strankama i imenima. HDZ je do sada sve svoje partnere apsorbirao, bilo da je to učinio doslovno pa te stranke praktički više ne postoje ili ne igraju više ikakvu važniju ulogu, bilo da su postale HDZ-ovi partneri s kojim izlaze na izbore na istim listama. Faktički, imamo duopol", napominje Alavanja.