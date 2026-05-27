FINANCIJSKI ANALITIČAR
Japunčić: Žigman definitivno ima saznanja i razumijevanja za bankarski sektor
Financijski analitičar Hrvoje Japunčić gostovao je u Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića te komentirao stanje hrvatskog gospodarstva.
Na početku je komentirao kandidata za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Antu Žigmana. "Osobno, ako se gleda profesionalna povijest, gospodin Žigman je više bio vezan uz bankarski sektor, pa definitivno ima saznanja i razumijevanja za bankarski sektor.
Što se tiče određenih promjena u kontekstu monetarne sfere, mislim da od trenutka kad postanete dio eurozone, odluke se donose na drugoj lokaciji, u Frankfurtu, u centrali ECB-a", naglasio je i dodao da u HNB-u radi veliki broj respektabilnih stručnjaka.
"Eurozona i sav taj instrumentarij koje ima puno više doprinosi u plusu nego u minusu. Mi smo se, nažalost, poklopili s određenim inflacijskim trendovima širih razmjera, i to je na kraju podnijelo da je danas jedan dio razmišljanja da je uvođenje eura znatno pridonijelo inflacijskim segmentima", rekao je i dodao da je, po njegovom mišljenju, promjena valute pridonosila i pridonosit će ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti.
Smatra da nas od drugih članica eurozone, u smislu inflacije, razlikuje segment hrane.
"To je ono što je u stvari način izračuna inflacijskih trendova", rekao je i pojasnio koji su konkretni alati Vladi na raspolaganju i što bi trebala učiniti da se nešto napravi po pitanju inflacije.
"Uvijek razmišljamo o rashodovnim elementima proračuna, pri čemu za kvalitetu ekonomskog ciklusa nikad ne bi smjeli ići sa smanjivanjem investicijskog segmenta. Međutim, određeni segmenti rashodovnih segmenata što se tiče javne i državne potrošnje, potencijalno su jedan od osnovnih izvora koji bi mogli utjecati. Moje osobno razmišljanje polazi od toga da u cijelom lancu sudionika i dionika formiranja cijena, moglo bi se određenim razgovorima sugerirati da se smanje profitne marže, pa postoji tendencija da cijene budu niže", rekao je.
No, naglasio je da potrošači određuju inflacijski segment. "Potrošači su oni koji bi smanjenjem potrošnje u bilo kojem području doveli do promjene inflacijskih segmenata u Republici Hrvatskoj", kazao je.
Govoreći o hrvatskom gospodarstvu na temelju financijskih izvještaja, Japunčić je rekao da prošla godina nije bila loša i da su kod mnogih prihodovni segmenti i veći nego inflacijskih segmenti, te da se mogao iščitati porast troškova dohodaka.
"U globalu, poslovanje u 2025. godini, ako gledamo sve sfere, od velikih kompanija do mikrokompanija, nije bila loša poslovna godina. U domeni velikih kompanija, podaci su bili bolji nego u 2024. godini", istaknuo je.
Komentirajući utjecaj blokade Hormuškog tjesnaca, Japunčić je rekao da bilo koja tvrtka koja kupuje neku robu iz inozemstva, to ne radi od danas za sutra, već nekoliko mjeseci unaprijed.
"Prave ćemo reperkusije moći vidjeti u tijeku trećeg kvartala. A treći kvartal u Hrvatskoj je taj koji je najznačajniji zbog turističkog udjela", naglasio je.
