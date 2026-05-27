VREMENSKA PROGNOZA
Neobičan fenomen podignuo temperature, no vrućinu će prekinuti nevrijeme
Donosimo mremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Uslijed fenske bure temperatura se noćas u Dubrovniku nije spuštala ispod 27 stupnjeva. Bura, inače hladan vjetar, poprimio je obilježja toplog vjetra, kako se zrak spuštao, tako se i zagrijavao, te u konačnici nije dozvolio noćnoj temperaturi da se spusti.
I srijeda će biti vruća, temperature bi mogle rasti do 34, 35 stupnjeva. Ipak, zbog blizine frontalnog sustava, nije posve stabilno. U nastavku dana mogući su pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u kopnenim krajevima, poslijepodne. Lokalno je moguće nevrijeme, stoga je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Četvrtak donosi tek rijetke pljuskove, mogući su u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetrom sjevernog smjera do nas će stići hladniji zrak, stoga će temperature sutra biti niže, osobito u unutrašnjosti.
Petak će biti u znaku sunčanog, stabilnog i suhog vremena, temperature će biti više u odnosu na dan ranije.
Za vikend ponovno nestabilnije, osobito u nedjelju, kad su izgledni pljuskovi u unutrašnjosti.
S prvim danom lipnja izgledno je jače pogoršanje vremena i osjetni pad temperatura.
