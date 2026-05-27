Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Neobičan fenomen podignuo temperature, no vrućinu će prekinuti nevrijeme

author
Tea Blažević
|
27. svi. 2026. 07:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
EUMETSAT
EUMETSAT

Donosimo mremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Uslijed fenske bure temperatura se noćas u Dubrovniku nije spuštala ispod 27 stupnjeva. Bura, inače hladan vjetar, poprimio je obilježja toplog vjetra, kako se zrak spuštao, tako se i zagrijavao, te u konačnici nije dozvolio noćnoj temperaturi da se spusti.

I srijeda će biti vruća, temperature bi mogle rasti do 34, 35 stupnjeva. Ipak, zbog blizine frontalnog sustava, nije posve stabilno. U nastavku dana mogući su pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u kopnenim krajevima, poslijepodne. Lokalno je moguće nevrijeme, stoga je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Četvrtak donosi tek rijetke pljuskove, mogući su u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetrom sjevernog smjera do nas će stići hladniji zrak, stoga će temperature sutra biti niže, osobito u unutrašnjosti.

Petak će biti u znaku sunčanog, stabilnog i suhog vremena, temperature će biti više u odnosu na dan ranije.  

Za vikend ponovno nestabilnije, osobito u nedjelju, kad su izgledni pljuskovi u unutrašnjosti.

S prvim danom lipnja izgledno je jače pogoršanje vremena i osjetni pad temperatura. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ