PREMIJER U KARLOVCU
Plenković o inflaciji: Ukidanje poreza na mirovine će pomoći u njenom obuzdavanju
Premijer Andrej Plenković je sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj u Karlovcu. Nakon toga dao je izjavu za javnost i, među ostalim, komentirao nove Vladine mjere koje će utjecati na stotine tisuća hrvatskih građana, ali i velike tvrtke.
Naime, Vlada priprema novi paket mjera za suzbijanje inflacije i smanjenje državne potrošnje, koji bi javnosti trebao biti predstavljen u četvrtak.
Neke od novih mjera, koje bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, uključuju dodatni porez na dobit od 50 posto na ekstraprofit velikih tvrtki u Hrvatskoj, povećanje godišnjeg paušala po krevetu za male iznajmljivače za 100 posto te ukidanje poreza na mirovine.
Na samom je početku komentirao novog guvernera HNB-a.
"To je mjesto na koje, po prirodi posla i potrebnim kvalifikacijama, treba doći izrazito iskusna, kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman prije svega je ekonomist, karijeru je započeo u HNB-u, radio je u komercijalnim bankama i Ministarstvu financija kao tajnik, a već je dugi niz godina na čelu HANFA-e", objasnio je Plenković.
"Smatramo da on taj posao može dobro obavljati. Najprije smo kao stranka, a potom i uz podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru i vjerujemo da će mu Sabor dati povjerenje", dodao je.
"Brak ne bi trebao ograničavati djelovanje u javnom životu", komentirao je Plenković činjenicu da je supruga Ante Žigmana ministrica.
Presuda u slučaju MOL-a
Na početku je premijer čestitao DORH-u i odvjetničkom društvu koje je vodilo arbitražni postupak za Hrvatsku te dobilo spor.
"Što se tiče ranije arbitraže, država i Vlada koriste sve pravne lijekove koji su im na raspolaganju jer je ta tema vezana uz međunarodno i europsko pravo te sve što proizlazi iz tog okvira nadležnosti, a promjena vlasti u Mađarskoj otvorila je dijalog s Mađarskom", rekao je Plenković.
Objasnio je da je Hrvatska prije nekoliko godina ponudila cijenu za MOL-ove dionice u INA-i, ali da oni to nisu prihvatili, iako je, kaže premijer, ponuđena cijena bila dobra. Sada se ti odnosi razrješavaju te se Vlada priprema za dijalog s Mađarskom kako bi se to pitanje što prije riješilo.
Antiinflacijski paket
Na tom paketu Vlada dugo radi, naglasio je premijer te naveo da paket sadržava nekoliko strukturnih elemenata.
"Prvi element je proračunska disciplina kako ne bi došlo do novih rashoda. Drugo, očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku", rekao je Andrej Plenković.
Drugi kontekst na koji se to odnosi, objasnio je, jesu izmjene zakona, poput poreza na dobit i prekomjerne bruto marže. Rekao je da poštuje dobit tvrtki, no da je analiza pokazala kako su neka odstupanja bila prevelika.
Naglasio je da će biti promjena koje se tiču samostalnih djelatnosti, koje su se izrazito povećale tijekom godina, a kod kojih porezno priznati rashodi iznose čak 85 posto.
"To dovodi u neravnopravan položaj nesamostalne djelatnike, koji imaju znatno veća davanja, a sve zbog jednostavnosti poslovanja bez vođenja poslovnih knjiga. U jednom trenutku time smo pomogli jer smo imali vrlo visoku nezaposlenost, ali sada smo došli u situaciju neravnoteže i moramo uvesti razrede", rekao je.
Spomenuo je i povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam. Smatraju da je sadašnji iznos prenizak i da ga treba povećati.
Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine.
