Žestoka oluja će pogoditi dio Europe: Spremaju se ekstremni udari vjetra i obilne oborine

Inače, jedna se oluja nalazi zapadno od Škotske, dok se druga formira blizu Newfoundlanda jer se arktička zračna masa širi iz Kanade prema Atlantiku. Riječ je, naime, o tipičnom razvoju vremenskih obrazaca na sjevernoj polutki - arktički hladni zrak preko Sjeverne Amerike aktivira sjeverni Atlantik i stvara toplinu nad Europom. Oluju koje se očekuje u utorak pratit će još jači sustavi nad sjevernim Atlantikom tijekom tjedna i prema sljedećem vikendu. Obrasci nad Atlantikom ostat će dinamični i snažni, uz trajno zonalno strujanje koje održava toplinski val nad kontinentom. Idućih desetak dana više atlantskih oluja nastavit će se razvijati nad oceanom i juriti prema zapadnoj Europi. Dalje na istoku kontinenta, vladat će toplije i stabilnije vrijeme.