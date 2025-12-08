Žestoka oluja će pogoditi dio Europe: Spremaju se ekstremni udari vjetra i obilne oborine

Sljedećih sedam do deset dana vjerojatnost snijega u Europi bit će minimalna ili nikakva. Temperature će ostati znatno iznad prosjeka, posebno u višim predjelima i planinama
Oglas
Nakon ranog poremećaja polarnog vrtloga, jake oluje kreću se prema zapadnoj Europi. Kako prognozira Severe Weather Europe, u utorak se očekuje žestoka oluja s vjetrom koja će proći blizu zapadne obale Irske, Sjeverne Irske i Škotske. Aktivniji sjeverni Atlantik znači povratak zonalnog strujanja, s mnogo toplijim i vlažnijim zračnim masama koje se šire kontinentom. Naime, nad Europom će se razviti značajan toplinski val, prenosi Večernji list.
Inače, jedna se oluja nalazi zapadno od Škotske, dok se druga formira blizu Newfoundlanda jer se arktička zračna masa širi iz Kanade prema Atlantiku. Riječ je, naime, o tipičnom razvoju vremenskih obrazaca na sjevernoj polutki - arktički hladni zrak preko Sjeverne Amerike aktivira sjeverni Atlantik i stvara toplinu nad Europom. Oluju koje se očekuje u utorak pratit će još jači sustavi nad sjevernim Atlantikom tijekom tjedna i prema sljedećem vikendu. Obrasci nad Atlantikom ostat će dinamični i snažni, uz trajno zonalno strujanje koje održava toplinski val nad kontinentom. Idućih desetak dana više atlantskih oluja nastavit će se razvijati nad oceanom i juriti prema zapadnoj Europi. Dalje na istoku kontinenta, vladat će toplije i stabilnije vrijeme.
Tipična aktivnost sjevernog Atlantika slijedi nakon poremećaja polarnog vrtloga koji šalje hladne zračne mase u Sjevernu Ameriku. Taj arktički zrak širi se nad Atlantik, stvarajući više površinskih ciklona koji putuju prema Europi. Analizirajući sve trenutno poznate parametre, Severe Weather Europe ističe kako će se toplinski val održati barem do sredine prosinca. Temperaturna anomalija bit će 8-12 °C iznad prosjeka za ovo doba godine.
Što se tiče oluje koja će ojačati tijekom noći na utorak, očekuje se da će donijeti ekstremne udare vjetra i značajne visine valova uz zapadne obale Irske, Sjeverne Irske i Škotske. Najjači udari vjetra mogu dosegnuti 150-180 km/h. Takvi udari mogu izazvati posljedice na obalnim područjima. Jugozapadno strujanje s Atlantika donijet će raširene oborine, a neka područja mogu očekivati 120 mm ili više oborina u sljedećih pet dana, povećavajući rizik od lokalnih poplava. Najveće količine oborina očekuju se na zapadnim i južnim dijelovima Irske, u Walesu te jugozapadnom i sjevernom dijelu UK-a. Velike količine kiše očekuju se i u južnoj Norveškoj.
Sljedećih sedam do deset dana vjerojatnost snijega u Europi bit će minimalna ili nikakva. Temperature će ostati znatno iznad prosjeka, posebno u višim predjelima i planinama. Za nizine se prognozira niska naoblaka i magla.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas