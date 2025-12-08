Macron na večeri s hrvatskim izaslanstvom: Hvala što ste pronašli posmrtne ostatke Jean Michela Nicoliera

Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković.
Macron je u zdravici izrazio zadovoljstvo razvojem francusko-hrvatske suradnje, posebno u obrani, s trgovinskom razmjenom koja je od 2021. povećana za 40 posto. Ranije je na konferenciji za novinare rekao da je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji “uspješna priča”.
Francuski predsjednik je zahvalio na pronalasku posmrtnih ostataka Jean Michela Nicoliera, Francuza koji sudjelovao u obrani Vukovara 1991. godine. Plenković za Nicoliera rekao da je bio "mladić odan pravdi i slobodi koji je došao braniti Vukovar, prvi europski grad opkoljen i uništen bombama nakon 1945."
Francuski predsjednik je u govoru "bocnuo" Hrvatsku, kazavši da je ona omiljeni protivnik njegove zemlje u nogometu. "Svaki put kad igramo s Hrvatskom postanemo svjetski prvaci, kao što je bio slučaj 1998. i 2018."
Plenković je za hrvatske poslovne ljude koji su sudjelovali na hrvatsko-francuskom gospodarskom forum rekao da su "dokaz onoga što je Hrvatska danas - dinamična, inovativna europska zemlja".
Na forumu su među ostalima sudjelovali Končar, Infobip, Rimac Technology, Ericsson Nikola Tesla, Span, ORQA, HS Produkt, HEP, Prvo plinarsko društvo, Luka Rijeka, Croatia Airlines, Adris Grupa, Fortenova, Podravka.
