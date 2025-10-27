Deset osoba pred sudom zbog širenja laži da je Brigitte Macron rođena kao muškarac

Deset osoba izlazi u ponedjeljak pred sud u Parizu zbog optužbi za seksističko internetsko uznemiravanje Brigitte Macron, u najnovijem slučaju potaknutom višegodišnjim, nepotkrijepljenim tvrdnjama o spolu francuske prve dame.
Suđenje dolazi nekoliko mjeseci nakon što su Brigitte i predsjednik Emmanuel Macron podnijeli tužbu za klevetu u Sjedinjenim Državama, povezanu s glasinama koje su se širile na internetu da je Brigitte Macron rođena kao muškarac.
Neutemeljene tvrdnje već godinama prate predsjednički par, uz stalne komentare o njihovoj dobnoj razlici od 24 godine.
Desetero optuženih - osam muškaraca i dvije žene, u dobi od 41 do 60 godina - tereti se za internetsko uznemiravanje Brigitte Macron, a prijeti im do dvije godine zatvora ako budu proglašeni krivima.
Prema tužiteljima, optuženi su objavljivali brojne zlonamjerne komentare o spolu i seksualnosti prve dame, a neki su njihovu dobnu razliku povezivali s “pedofilijom”.
Nije prvi put da podnosi tužbu
Brigitte Macron podnijela je kaznenu prijavu u kolovozu 2024., nakon čega su pokrenute istrage i uhićenja u prosincu 2024. i veljači 2025.
Njezin odvjetnik nije odgovorio na upite AFP-a, a nije poznato hoće li se sama prva dama pojaviti na ročištima.
Među optuženima je i Aurelien Poirson-Atlan, 41-godišnji marketinški stručnjak poznat na društvenim mrežama pod pseudonimom Zoe Sagan, često povezan s krugovima teoretičara zavjera.
Optužena je i Delphine J., 51, samozvani spiritualni medij koja se na internetu predstavlja kao Amandine Roy. Ona je 2021. na svojem YouTube kanalu objavila četverosatni intervju s “neovisnom novinarkom” Natachom Rey, u kojem je tvrdila da je Brigitte Macron, rođena Trogneux, zapravo “Jean-Michel Trogneux” - što je ime njezina brata.
Dvije su žene 2024. bile osuđene na plaćanje odštete Brigitte Macron i njezinu bratu, no presuda je kasnije ukinuta na žalbenom sudu. Prva dama u međuvremenu je slučaj uputila francuskom Vrhovnom sudu.
Teorije su se pojavile tijekom 2017.
Teorije o navodnom rođenju Brigitte Macron kao muškarca pojavile su se još tijekom Macronove predsjedničke kampanje 2017., a posljednjih godina šire ih krajnje desni i zavjerenički krugovi u Francuskoj i SAD-u, gdje su transrodna prava postala jedno od ključnih društveno-političkih pitanja.
Predsjednički par u srpnju je podnio tužbu za klevetu u SAD-u protiv konzervativne voditeljice Candace Owens, koja je producirala serijal pod nazivom “Becoming Brigitte” i tvrdila da je prva dama rođena kao muškarac.
Njihov američki odvjetnik izjavio je da će Macronovi sudu predočiti “znanstvene dokaze” i fotografije koji opovrgavaju te tvrdnje.
Nekoliko optuženih u pariškom procesu dijelilo je sadržaje upravo te američke influencerice. U jednoj objavi jedan od njih tvrdio je da je “2000 ljudi spremno ići od vrata do vrata u Amiensu” - rodnom gradu predsjedničkog para - “kako bi otkrili istinu o Brigitte”.
Mnoge istaknute političarke, poput bivše američke prve dame Michelle Obame, bivše potpredsjednice SAD-a Kamale Harris i bivše novozelandske premijerke Jacinde Ardern, također su bile mete sličnih dezinformacijskih kampanja o njihovu spolu ili seksualnosti.
