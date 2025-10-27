Deset osoba pred sudom zbog širenja laži da je Brigitte Macron rođena kao muškarac

Optužena je i Delphine J., 51, samozvani spiritualni medij koja se na internetu predstavlja kao Amandine Roy. Ona je 2021. na svojem YouTube kanalu objavila četverosatni intervju s “neovisnom novinarkom” Natachom Rey, u kojem je tvrdila da je Brigitte Macron, rođena Trogneux, zapravo “Jean-Michel Trogneux” - što je ime njezina brata.