na udaru oluje
FOTO / Nevrijeme poharalo Austriju: Munja udarila u toranj dvorca, kaos u prometu
Oluje, prolomne kiše i udari groma u nedjelju su paralizirali velike dijelove Austrije. Snažan niz grmljavinskih oluja krenuo je prema zemlji iz Njemačke, ostavljajući za sobom trag razaranja. Vatrogasci, timovi za spašavanje na vodi i hitne službe radili su bez prestanka. Samo u Gornjoj Austriji zabilježeno je oko tisuću poziva.
Od Gornje Austrije do Gradišća, olujna fronta uzrokovala je dramatične scene. U Ennsu su izmjereni udari vjetra jačine uragana do 115 km/h. Srušena stabla blokirala su ceste, oštećeni su automobili, vlakovi su morali stati, piše Krone.at.
Munja udarila u toranj dvorca
U Dobersbergu u Donjoj Austriji oko 16 sati, munja je udarila u toranj dvorca i zapalila ga. Nekoliko vatrogasnih postrojbi stiglo je s okretnim ljestvama, a ekipe s aparatima za disanje pretražile su povijesnu zgradu u potrazi za žarištima.
U Donjoj Austriji zabilježeno je oko 140 poziva vatrogasaca. Regije Waldviertel i Mostviertel bile su posebno pogođene. Na cesti B5 u blizini Pfaffenschlaga, drvo se srušilo na automobil, a žena koja se nalazila u njemu lakše je ozlijeđena.
Stotine hitnih poziva u roku od nekoliko minuta
Nedjeljno poslijepodne bilo je posebno turbulentno u Ernsthofenu u okrugu Amstetten. Kako se olujna fronta kretala regijom, stotine hitnih poziva stigle su u roku od samo 20 minuta. U St. Valentinu, drvo je palo na željezničku nadzemnu liniju, izazvavši požar i zaustavivši vlak.
Sonntagnachmittag wurden fünf Feuerwehren um 16:10 Uhr zum Brand des Schlossturms nach einem Blitzschlag in Dobersberg alarmiert. Mittels Drehleiter konnte der Brand rasch gelöscht werden. pic.twitter.com/uNBZYCK7WG— Feuerwehr Waidhofen/Thaya (@FFWaidhofen) May 31, 2026
U Kitzbühelu je na 68-godišnju ženu pala grana tijekom kratke, ali intenzivne oluje. Unatoč ozljedi, uspjela je sama pozvati hitnu pomoć. Bolničari su je s posjekotinom prevezli u bolnicu.
S planine Wilden Berg Mauternu u Štajerskoj evakuirano je ukupno 387 posjetitelja. Knittelfeld je, nakon lošeg nevremena prethodnog dana, ponovno pogođen olujama i obilnom kišom.
