brojne vatrogasne intervencije

Sloveniju pomelo nevrijeme: Padala tuča veličine oraha, vjetar čupao stabla i krovove

N1 Slovenija
27. svi. 2026. 19:04
03.06.2025., Slovenija, Gornji Petrovci - Oluja s tucom velicine oraha zasula Gornje Petrovce o okolicu.
Oluje s jakim vjetrovima pogodile su u srijedu popodne istok Slovenije, a formiraju se i nad zapadnim i središnjim dijelom te zemlje. Kreću se prema jugoistoku, a najveća aktivnost prema večernjim satima pomiče se prema južnoj polovici zemlje.

Vatrogasci su zbog snažnog vjetra intervenirali na nekoliko lokacija, a na području Slovenskih gorica već su se čupali krovovi i rušila drveća. Ponegdje je padala i tuča. Istočnu Sloveniju poslijepodne su pogodile lokalne oluje s jakim vjetrom.

U Mariboru i okolici oluja je lomila drveće i grane te otkidala krovove. U Jurovskom Dolu, sudeći po fotografijama, snažan je vjetar prouzročio štetu na krovovima, drveću i poljoprivrednom zemljištu.

Najveći broj intervencija bio je u Svetoj Ani, gdje je Dobrovoljno vatrogasno društvo (PGD) Sveta Ana na društvenoj mreži Facebook zamolilo građane za toleranciju zbog velikog broja intervencija.

Kako je za N1 rekao predsjednik PGD-a Sveta Ana, Gregor Lasecky, vatrogasci su na terenu, uglavnom ih ljudi zovu zbog otkrivenih krovova, kao i nekoliko puknutih oluka. Oko 17 sati imali su otvorenih 18 intervencija, a do večeri ih očekuju još više, jer se u vrijeme poziva području približavala još jedna oluja, objasnio je.

Stanovnici Cerkelja u Gorenjskoj, Gornjeg Grada te naselja Jurovci i Popovci u općini Udem također prijavljuju tuču na Facebook stranici Neurje.si.

Jači pljusak stigao je i do glavnog grada rano navečer.

Oluje će se nastaviti događati diljem Slovenije do večeri, a najveća aktivnost će se pomicati prema južnoj polovici zemlje. Osim toga, moguća je stagnacija kišnice i povećanje protoka bujičnih voda, upozorio je Arso, koji u međuvremenu ne očekuje poplave.

Teme
nevrijeme slovenija

