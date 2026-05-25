hipersonički projektil
VIDEO / Jedan od najžešćih ruskih udara: Bojeva glava Orešnika raspala se na 36 podstreljiva
Rusija je u nedjelju stotinama dronova i projektila zasula Kijev i okolna područja u jednom od najžešćih bombardiranja grada od početka četverogodišnjeg rata, pri čemu je u blizini glavnog grada ispaljen i hipersonični projektil Orešnik.
Višesatni noćni ruski napad usmrtio je dvije osobe u Kijevu i još dvije u okolici grada te ranio gotovo 100 ljudi, objavili su ukrajinski dužnosnici. Vlasti navode da su oštećeni deseci stambenih zgrada i nekoliko škola, mnoge u središtu Kijeva, piše Reuters.
„Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju”, poručio je predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu, pozvavši saveznike Ukrajine na djelovanje. „Potrebne su odluke — od Sjedinjenih Država, Europe i drugih.”
Dužnosnici su izvijestili i o napadima u drugim dijelovima Ukrajine te o dvije poginule osobe u južnoj regiji Herson. Rusija je nakon ukrajinskog napada na studentski dom u Luganjsku, koji je usmrtio najmanje šestero, izrazila ogorčenje i najavila odmazdu.
Europski čelnici osuđuju „eskalaciju”
Europski čelnici osudili su napad na Kijev, a Velika Britanija i Njemačka uporabu Orešnika — projektila srednjeg dometa sposobnog nositi nuklearne bojeve glave — nazvale su „eskalacijom”.
Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, optužila je Moskvu za korištenje „političke taktike zastrašivanja i neodgovornog poigravanja nuklearnim sukobom”.
U napadu su lakše oštećene zgrada ukrajinske vlade i Ministarstvo vanjskih poslova.
Ukrajinski nacionalni muzej umjetnosti i filharmonija u središtu Kijeva pretrpjeli su velika oštećenja, izvijestili su dužnosnici, dok su pogođene i brojne druge povijesne građevine u centru grada.
„Ovo je rat protiv naše kulture, sjećanja i identiteta”, rekao je Kirilo Budanov, glavni savjetnik Zelenskija. „Moskva stoljećima pokušava uništiti sve što nas čini Ukrajincima.”
Jedan od projektila uništio je novootvoreni muzej posvećen nuklearnoj katastrofi u Černobilu 1986. godine, što je izazvalo ljutitu reakciju Zelenskija tijekom njegova posjeta mjestu napada.
U kafiću u centru grada, koji je svečano otvoren tek u subotu, zaposlenici su u nedjelju čistili staklo i ruševine. Unatoč šteti nastavili su posluživati goste, od kojih su neki rekli da su došli iskazati podršku.
„Kad se emocije malo smire, razmislit ćemo hoćemo li sve obnoviti… ili hoćemo li uopće nastaviti raditi”, rekao je suvlasnik kafića Jevhenij Prusak.
Projektil sposoban nositi nuklearne bojeve glave
Ovo je bio tek treći put da je Rusija upotrijebila projektil Orešnik protiv Ukrajine otkako je rat počeo ruskom invazijom punog opsega u veljači 2022. godine. Orešnik ima domet od nekoliko tisuća kilometara.
Prethodna dva napada pogodila su velike gradove, no Zelenskij je rekao da je ovaj put meta bila Bila Cerkva, grad s oko 200.000 stanovnika, udaljen oko 64 kilometra od predgrađa Kijeva.
Prema analizi videosnimki napada koju je proveo Rollo Collins iz Centra za informacijsku otpornost, organizacije specijalizirane za open-source istrage, čini se da se bojna glava Orešnika raspala na 36 manjih projektila.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je Rusija ukupno lansirala 90 projektila i 600 dronova.
Zelenskij je rekao da je Rusija ciljala i objekte za opskrbu vodom, tvrdeći da ih Moskva želi onesposobiti prije povećane ljetne potrošnje.
Moskva je priopćila da je koristila projektile Orešnik, Iskander, Kinžal i Cirkon kao odgovor na ukrajinske napade na civilne ciljeve u Rusiji. Ukrajina tvrdi da ne gađa civile.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su mete bili ukrajinski vojni zapovjedni objekti, uključujući lokacije kopnenih snaga i vojne obavještajne službe, zračne baze te vojno-industrijska postrojenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare