Rusija se sprema na novo testiranje "Letećeg Černobila"? Satelitske snimke otkrile pojačane aktivnosti

Putin je u listopadu 2023. izjavio da je najnoviji test bio "uspješan" i dodao kako je razvoj Burevestnika "gotovo završen". Raketa bi trebala imati neograničen domet i nuklearni pogon, što bi joj omogućilo kombiniranje strateškog dosega s nuklearnim teretom. Međutim, ponovljeni neuspjesi i sigurnosne sumnje izazvali su međunarodne rasprave o održivosti i opasnostima ovog oružja. Prije nekoliko dana Rusija je privremeno zatvorila zračni prostor iznad poligona Kapustin Jar, a nakon izlaska iz Ugovora INF Dmitrij Medvedev najavio je da će uslijediti "daljnji koraci".