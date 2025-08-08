Rusija se sprema na novo testiranje "Letećeg Černobila"? Satelitske snimke otkrile pojačane aktivnosti

Rusija se, prema satelitskim snimkama i pojačanim aktivnostima na arktičkom poligonu Pankovo na arhipelagu Nova Zemlja, vjerojatno sprema za novo testiranje krstareće rakete na nuklearni pogon Burevestnik, koju američki dužnosnici nazivaju "Leteći Černobil".
Ovo oružje ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio je 2018. godine kao dio nove generacije strateškog naoružanja.
Naime, prema podacima s FlightRadara, letjelica s naoružanjem je poletjela iz baze RAF Mildenhall u Velikoj Britaniji i provela oko 14 sati nad Barentsovim morem, u blizini Murmanska i zapadno od Nove Zemlje. Američke obavještajne službe procijenile su da je od listopada 2023. Rusija provela 13 probnih letova Burevestnika, bez postizanja održivog uspjeha. Najduže zabilježeno testiranje trajalo je dvije minute i pokrilo manje od 35 kilometara, prenosi Večernji list.
Tijekom testa 2019. raketa se srušila u Barentsovo more, a prilikom misije spašavanja došlo je do eksplozije u kojoj je život izgubilo sedam osoba, uključujući stručnjake iz nuklearnog centra Sarov, piše United24media. . Oblak radioaktivnih čestica proširio se do grada Severodvinska, a kasnije je detektiran i u dijelovima Skandinavije. Nadalje, godine 2020. posebni izaslanik SAD-a za kontrolu naoružanja Marshall Billingslea u Senatu je pozvao Moskvu da prekine razvoj projekta, upozoravajući na ekološke rizike jer bi nuklearni pogon mogao tijekom leta ispuštati radioaktivni materijal i kontaminirati mjesta pada.
Putin je u listopadu 2023. izjavio da je najnoviji test bio "uspješan" i dodao kako je razvoj Burevestnika "gotovo završen". Raketa bi trebala imati neograničen domet i nuklearni pogon, što bi joj omogućilo kombiniranje strateškog dosega s nuklearnim teretom. Međutim, ponovljeni neuspjesi i sigurnosne sumnje izazvali su međunarodne rasprave o održivosti i opasnostima ovog oružja. Prije nekoliko dana Rusija je privremeno zatvorila zračni prostor iznad poligona Kapustin Jar, a nakon izlaska iz Ugovora INF Dmitrij Medvedev najavio je da će uslijediti "daljnji koraci".
