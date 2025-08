Krešimir Macan: Kako Thompsonov koncert može biti proustaški dernek ako ga otvori s "Hvaljen Isus i Marija"?

"Vrlo je komplicirano, radio sam 2018. s vladajućima da nam se definiraju dvije iznimke - Thompson i HOS. Imamo presude da se poklič može koristiti u pjesmi i da Marko Skejo to može vikati u Kninu jer je bio pripadnik HOS-a. Zato je i vikao. Ali, to treba ignorirati, ignoriralo se i 1995. Jer, nama se provlače dvije iznimke cijelo vrijeme. I, moje je iskustvo da policija radi svoj posao. Također, cijeli svijet skreće udesno. A cijela priča s Thompsonom... On je popularan, kad održi koncert kao u Dugopolju pred 40.000 ljudi, to se nigdje ne čuje", kaže Macan i nastavlja: