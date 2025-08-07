Bačić najavio "popravni rok": Legalizacija bespravne gradnje i za one koji su "zakasnili"

Iako Vlada naglašava da je riječ o ispravljanju prethodnih propusta, dio stručne javnosti i građana koji su ranije poštovali rokove i uredno platili sve troškove, izražava nezadovoljstvo. Smatraju da se ovakvim pristupom potkopava povjerenje u zakonodavni sustav i šalje poruka da se nepoštivanje pravila dugoročno isplati.