u tvornici pirotehnike
VIDEO / Snažna eksplozija na Malti: Detonacije se čule diljem otoka, pucali prozori...
Snažna eksplozija u tvornici pirotehnike u području Magħtab rano u ponedjeljak ujutro odjeknula je velikim dijelom Malte, a stanovnici su prijavili razbijene prozore i podrhtavanje zgrada pod silinom detonacije.
Oglas
Eksplozija se dogodila oko 6:30 sati u tvornici Ta' Lourdes, smještenoj u ulici Triq tal-Qagħdi, na području Magħtaba. Policija se trenutno nalazi na mjestu događaja i provodi istragu. Prema prvim informacijama, eksplozija je izbila unutar pogona za proizvodnju pirotehnike, piše Malta today.
Stanovnici okolnih mjesta izvijestili su da su eksploziju čuli nekoliko kilometara dalje, dok su neki naveli da su osjetili i udarni val.
Dvojica muškaraca prevezena su u bolnicu Mater Dei s lakšim ozljedama.
Muškarci u dobi od 67 i 47 godina, obojica stanovnici zaljeva Svetog Pavla (St Paul's Bay), u trenutku eksplozije nalazili su se na poljima u blizini tvornice. Zbog šoka izazvanog eksplozijom, među ostalima, prevezeni su vozilom hitne pomoći u bolnicu.
Liječnici su utvrdili da su obojica zadobili lakše ozljede.
Policija je potvrdila da u trenutku eksplozije nijedan od licenciranih radnika tvornice nije bio na lokaciji.
Jedna osoba koja je u tom trenutku šetala pse u parku Kennedy Grove opisala je zastrašujuće iskustvo.
„Bio sam u Kennedy Groveu sa psima kada sam čuo prvu eksploziju. Isprva sam pomislio da je eksplodirala plinska boca. Zatim su, otprilike pet minuta kasnije, uslijedile još tri eksplozije u brzom nizu.
Eksplozije su bile toliko snažne da sam doslovno osjetio kako mi se kosa pomiče od udarnog vala, a sva stabla oko nas su se zatresla. Moji psi su potpuno paničarili. Nikada u životu nisam bio toliko prestrašen – na trenutak sam stvarno pomislio da smo pod bombardiranjem.”
Svjedok je također izvijestio o materijalnoj šteti u okolici, navodeći da su razbijeni prozori te da je na najmanje jednoj zgradi otpao dio fasade.
Hitne službe odmah su upućene na mjesto događaja, dok nadležna tijela nastavljaju procjenjivati razmjere štete i utvrđivati okolnosti koje su dovele do nesreće.
Policija je pozvala vozače da izbjegavaju to područje jer je promet privremeno obustavljen dok traje očevid i istraga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas