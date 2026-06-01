prilikom pretrage ćelija
Pas Vojne policije u Lepoglavi ugrizao pravosudnog policajca
Pravosudni policajac ozlijeđen je prilikom pretrage ćelija u Kaznionici u Lepoglavi i to na pomalo nesvakidašnji način.
Riječ je o događaju koji se zbio 27. svibnja 2026., kada su s pravosudnim policajcima pretragu prostora u kaznionici u Lepoglavi obavljali i pripadnici Vojne policije sa službenim psima. U jednom trenutku, jedan od službenih pasa Vojne policije je napao pravosudnog policajca. Ugrizao ga je za šaku i ozlijedio, piše Ivana Jakelić za Večernji list.
U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kažu da je ozlijeđenom pravosudnom policajcu liječnička pomoć ukazana na mjestu događaja.
I ova nesvakidašnja crtica pokazuje da je posao pravosudnih policajaca kruh sa sedam kora, a Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH), godinama upozorava na teške uvjete rada, nedostatak pravosudnih policajaca... Prema podacima iz Godišnjeg izvješća o radu kaznionica, zatvora i odgojnih ustanova za 2024. 31. prosinca 2024. iza rešetaka u Hrvatskoj je bilo 4.965 osuđenika na koje je pazilo 1.575 pravosudnih policajca. Kada se zna da je broj osuđenika jedan od značajnih faktora koje utječe na stanje sigurnosti u zatvorima očito je da je pravosudnih policajaca - premalo.
Osim toga, SPPH upozorava da će poveći broj pravosudnih policajaca uskoro imati uvjete za mirovinu, što znači odljev kadrova iz sustava i nove probleme koji se usložavaju zbog promjena unutar zatvora. Naime, sve je više zatvorenika koji su u zatvoru završili jer se terete za djela iz sfere organiziranog kriminala ili se terete da su dio transnacionalnih kriminalnih organizacija.Takvi zatvorenici su značajan sigurnosni rizik, a briga o njima usložnjava i onako težak posao pravosudnih policajaca.
