Pas Vojne policije u Lepoglavi ugrizao pravosudnog policajca

I ova nesvakidašnja crtica pokazuje da je posao pravosudnih policajaca kruh sa sedam kora, a Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH), godinama upozorava na teške uvjete rada, nedostatak pravosudnih policajaca... Prema podacima iz Godišnjeg izvješća o radu kaznionica, zatvora i odgojnih ustanova za 2024. 31. prosinca 2024. iza rešetaka u Hrvatskoj je bilo 4.965 osuđenika na koje je pazilo 1.575 pravosudnih policajca. Kada se zna da je broj osuđenika jedan od značajnih faktora koje utječe na stanje sigurnosti u zatvorima očito je da je pravosudnih policajaca - premalo.