Jarunski most konačno ide u realizaciju, evo kada kreću radovi

Most će biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Njegovom izgradnjom rasteretit će se Jadranski most te prometni pravci na zapadnom ulazu u grad, osobito Zagrebačka avenija, Horvaćanska i Savska cesta, kao i rotor Remetinec. Novi most ujedno će poboljšati pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici i Sveučilišnoj bolnici u Blatu.