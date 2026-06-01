Nakon 45 godina čekanja
Jarunski most konačno ide u realizaciju, evo kada kreću radovi
Grad Zagreb raspisao je Projektni natječaj za idejno tehničko-oblikovno rješenje mosta preko rijeke Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice (Jarunski most), projekta koji će značajno pridonijeti budućoj vizuri grada. Novi most preko Save bit će prvi izgrađen na zapadu grada nakon 45 godina, a ujedno i tek treći zagrebački most s tramvajskom prugom.
"Jarunski most jedan je od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u narednim godinama. Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, donijet će novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora uz Savu“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.
Most će biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Njegovom izgradnjom rasteretit će se Jadranski most te prometni pravci na zapadnom ulazu u grad, osobito Zagrebačka avenija, Horvaćanska i Savska cesta, kao i rotor Remetinec. Novi most ujedno će poboljšati pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici i Sveučilišnoj bolnici u Blatu.
Podsjećamo, gradonačelnik Tomašević nedavno je imenovao ocjenjivački sud, kojeg čini deset stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma. Cilj ovog natječaja je odabrati rješenje koje će, uz funkcionalnost i prometnu učinkovitost, Zagrebu donijeti i novi prepoznatljiv simbol grada.
Maksimalna vrijednost novog mosta iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a, a ocjenjivački sud može odabrati rješenje čija bi vrijednost bila i znatno manja. Imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure.
Temeljem ovog natječaja, sa autorom odabranog idejnog rješenja, kroz pregovarački postupak, sklopit će se i ugovor za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.
